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Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz

Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz
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Adanalı dizisinde hayat verdiği "Maraz Ali" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Akif Alakurt'tan yıllar sonra dikkat çeken bir karar geldi. Uzun süredir ekranlardan ve oyunculuktan uzak bir yaşam süren Alakurt'un yeniden setlere dönmeyi planladığı öğrenildi.

Bir dönemin fenomen yapımlarından Adanalı dizisindeki "Maraz Ali" karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

YILLAR SONRA OYUNCULUĞA DÖNMEYİ PLANLIYOR

Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan Mehmet Akif Alakurt'un yeniden kamera karşısına geçmeyi planladığı belirtildi. Alakurt'un oyunculuğa dönme düşüncesi, özellikle kendisini Maraz Ali karakteriyle hatırlayan izleyiciler açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

Kaynak: Haberler.com
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