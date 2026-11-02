Teoman öldü mü, Daha 17 Teoman öldü mü, yaşıyor mu, Ata Yaşat diziden ayrıldı mı?

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Yeni bölüm tanıtımında Aras'a yer verilirken Teoman'ın görünmemesi, karakterin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Fragmanın ardından sosyal medyada "Teoman öldü mü?" ve "Ata Yaşat diziden ayrılıyor mu?" soruları gündemin üst sıralarına taşındı. İşte Daha 17'de Teoman'ın durumuna ve Ata Yaşat'ın dizideki geleceğine dair merak edilenler.

DAHA 17'DE TEOMAN'A NE OLDU?

Daha 17'nin 22. bölüm finalinde Teoman ve Aras, kimliği belirlenen kişilerin adamları tarafından bayıltılarak denize atıldı. Bölümün bu sahneyle sona ermesi, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Yeni bölüm tanıtımında Aras'ın görülmesi, kardeşlerden birinin kurtulduğunu gösterirken gözler Teoman'ın akıbetine çevrildi.