Tekin Bingöl kimdir, hangi partiden? Tekin Bingöl kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, uzun yıllardır hem sağlık hem de siyaset alanındaki çalışmalarıyla kamuoyunun gündeminde yer alan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Tıp doktoru kimliğiyle meslek hayatına başlayan Bingöl, daha sonra siyasete atılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı dönemlerde milletvekilliği yaptı. Peki, Tekin Bingöl kimdir, Tekin Bingöl ne doktoru, Tekin Bingöl kaç yaşında, Tekin Bingöl nereli? İşte resmi bilgiler doğrultusunda Tekin Bingöl'ün hayatı ve siyasi kariyeri...

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Tekin Bingöl, 1 Ağustos 1955 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. Cahit ve Müteber çiftinin çocuğu olan Bingöl, eğitim hayatını tamamladıktan sonra tıp alanında meslek yaşamına başladı.

Siyasi kariyerine geçmeden önce sağlık sektöründe görev yapan Bingöl, ilerleyen yıllarda aktif siyasete katılarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında önemli görevler üstlendi.

7 Haziran 2015 tarihinden itibaren Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Tekin Bingöl, daha önce de 2007-2011 döneminde milletvekilliği yaptı.

TEKİN BİNGÖL NE DOKTORU?

Tekin Bingöl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve tıp doktorudur.

Mezuniyetinin ardından Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimi olarak görev yaptı. Daha sonra serbest hekimlik faaliyetinde bulundu. Sağlık alanındaki çalışmalarının ardından özel sektörde şirket yöneticiliği görevini de üstlenen Bingöl, daha sonra siyasete yöneldi.

TEKİN BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

Tekin Bingöl, 1 Ağustos 1955 doğumludur.

Doğum tarihi esas alındığında 1955 yılında dünyaya gelen Bingöl, uzun yıllardır hem siyasi hem de mesleki çalışmalarıyla kamuoyunda tanınan isimler arasında yer almaktadır.

TEKİN BİNGÖL NERELİ?

Tekin Bingöl, Bitlislidir.

Bitlis'te doğan Bingöl, eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına yine Bitlis'te sürdürdü. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği yapan Bingöl, aynı dönemde serbest hekim olarak da görev aldı.

SİYASİ KARİYERİNDE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Tekin Bingöl, ilk kez 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde CHP Ankara ikinci bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

2010 yılında gerçekleştirilen CHP 33. Olağan Kurultayı'nın ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesiyle birlikte CHP Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi.

2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilemeyen Bingöl, 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Hiçbir partinin tek başına iktidar çoğunluğunu sağlayamadığı 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde yeniden CHP Ankara ikinci bölge milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kasım 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde de yeniden milletvekili seçilerek görevini sürdürdü.

EĞİTİMİ VE ÖZEL YAŞAMI

Tekin Bingöl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sağlık alanındaki görevlerinin ardından özel sektörde şirket yöneticiliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bingöl, evli ve üç çocuk babasıdır.