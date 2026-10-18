Tebriz Traktör ligden çekilecek mi, Tebriz Traktör maçı neden ayrıda kaldı, ırkçılık mı yapıldı?

Tebriz Traktör maçında ırkçılık mı yapıldı sorusu, kulübün yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Traktör'ün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre futbolcular, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda ev sahibi Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi. Kulüp, İran Futbol Federasyonu'na adil bir şekilde müdahale etmesi çağrısında bulundu. Traktör ligden çekilirse ne olacak? Tüm detaylar haberimizde…

TEBRİZ TRAKTÖR MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Melvan ile Tebriz Traktör arasında Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda oynanması planlanan İran Pro Lig maçı, Traktör'ün sahadan çekilmesi nedeniyle oynanamadı. Traktör Kulübü'nün resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki Melvan taraftarlarının attığı sloganlar nedeniyle Traktörlü futbolcular maça çıkmama kararı aldı.

TEBRİZ TRAKTÖR MAÇINDA IRKÇILIK MI YAPILDI?

Traktör Kulübü, tribünlerden yükselen sloganları "ırkçı" olarak nitelendirdi. Kulüp Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, tribünlerde oyunculara, Traktör takımına ve farklı konulara yönelik son derece çirkin sloganlar atıldığını söyledi. Zenozi, her zaman birlikten yana olduğunu ve futbol nedeniyle bu tür görüntülerle karşılaşmak istemediğini belirterek, toplu halde yapılan hakaretlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. İran Futbol Federasyonu'ndan ya da Melvan Kulübü'nden ise olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TEBRİZ TRAKTÖR LİGDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 hükmen mağlubiyet olarak tescil edilmesi durumunda ligden çekileceklerini açıkladı. Traktör'ün ligden çekilip çekilmeyeceği, İran Futbol Federasyonu disiplin kurulunun maçla ilgili vereceği karara bağlı olacak. Federasyonun kararı henüz açıklanmadı.

TRAKTÖR'DEN FEDERASYONA ÇAĞRI

Kulübün sahibi olarak İran Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunan Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden olaya adil bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Zenozi, benzer olayların yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TEBRİZ TRAKTÖR KİMDİR?

Tebriz Traktör, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin merkezi Tebriz'de bulunan ve 1970 yılında kurulan bir futbol kulübü. İran'da yaşayan Türklerin en büyük ve en çok taraftara sahip futbol takımı olarak bilinen Traktör, İran Pro Lig'de mücadele ediyor. Kulübün maçlarında tribünler, Türkçe tezahüratları ve kalabalık taraftar kitlesiyle dikkat çekiyor. Traktör, Türkiye'deki futbolseverler tarafından da yakından takip edilen İran kulüpleri arasında yer alıyor.

MELVAN KİMDİR?

Melvan, İran'ın Gilan Eyaleti'ndeki Bender Enzeli kentinin futbol kulübü. Hazar Denizi kıyısında yer alan kentin temsilcisi olan Melvan, iç saha maçlarını Sirus Kayikran Stadı'nda oynuyor.