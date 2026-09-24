Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tasfiye edilen yatırım fonlarında yatırımcıların ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin beklentisi sürerken, süreçle ilgili yeni ayrıntılar belli oldu. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesi kapsamında teknik çalışmalar yürütülürken, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve ödeme sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Peki, Tasfiye edilen fon ödemesi ne zaman, nereye yapılacak? Detaylar...

TASFİYE EDİLEN FON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tasfiye edilen fonlar için şu aşamada yatırımcılara yönelik tek bir ödeme tarihi açıklanmış değil. Ödeme süreci, fon portföyünde bulunan finansal varlıkların nakde dönüştürülmesi ve elde edilen nakdin belirlenen ödeme planı doğrultusunda yatırımcılara aktarılması esasına dayanıyor.

SPK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre fon portföyündeki finansal varlıklar; yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankaların belirleyeceği sıklıkta satış talimatlarıyla nakde çevrilecek. Elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla, yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak.

Bu nedenle tasfiye edilen fonlardaki ödemelerin tek seferde ve aynı gün yapılması yerine, fon varlıklarının nakde dönüştürülme sürecine bağlı olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

SPK'nın 21 Eylül 2026 tarihli son düzenlemesiyle tasfiye sürecinin tamamlanmasına ilişkin daha önce belirlenen 3 aylık süre 6 aya çıkarıldı. Kurul, bu değişikliğin fon portföylerinin yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı. SPK ayrıca 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini, koşullara bağlı olarak sürecin daha erken tamamlanabileceğini belirtti.

Dolayısıyla mevcut düzenlemeye göre kesin ödeme tarihi henüz açıklanmış değil. Ödemelerin, tasfiye kapsamında nakde dönüştürülen varlıklardan elde edilen tutarlara göre belirlenen dönemlerde yapılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Mehmet Şimşek'in ABD'den dönüşünün ardından ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantılarda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak. Toplantılarda ödeme ve tasfiye süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ile kurumlar arasındaki koordinasyon ve izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi planlanıyor.

Çalışmaların temel başlıklarından biri de yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak.

SPK'nın 23 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, 17 Eylül'deki kararlar kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı.

TASFİYE EDİLEN FON ÖDEMESİ HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Tasfiye sürecinde öncelikle fonların katılma payları, yatırımcıların bireysel saklama hesapları, varsa rehin, haciz ve tedbirler ile gerçekleşmemiş emirler konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili bankalar arasında mutabakat yapılması gerekiyor. Bu işlemlerin, belirlenen usul ve esaslar kapsamında Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Fon portföylerinde bulunan finansal varlıkların satışından elde edilen nakit ise ödeme sürecinin temelini oluşturacak. Belirli vadeye sahip para piyasası araç ve işlemlerinden vade sonunda fona aktarılan nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen tutarlar, belirlenen ödeme planı çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Sonrasında bankalar tarafından belirlenen dönemler itibarıyla elde edilen nakit, yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına sahip oldukları fon katılma payı oranında aktarılacak.

Tasfiye kapsamındaki fonlardan Takasbank TEFAS Platformu üzerinden daha önce verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları açısından da özel bir uygulama bulunuyor. Bu talimatlar karşılığında oluşan tutar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilecek ve elde edilen nakit ile öncelikli olarak bu borçların ödenmesi öngörülüyor.

17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde fon portföyüne ilişkin olarak verilmiş ve takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatlarının ise olağan süreç içerisinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Tera Portföy tarafından KAP'a yapılan açıklamada da tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ve yetkilendirilen Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülmesine karar verildiği belirtildi. Şirket, tasfiye kapsamı dışında kalan bazı fonlarda belirli iade talimatlarının ödemelerinin 16, 17 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tera Portföy ayrıca, fonlara yönelik iade taleplerinin kısa sürede yoğunlaştığını ve toplamda yaklaşık 300 milyar TL'ye ulaşan bir çıkış talebine dönüştüğünü bildirdi. Açıklamada, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesiyle birlikte gereken nakit ihtiyacının yönetildiği ifade edildi.

Mevcut resmi düzenlemeler doğrultusunda tasfiye edilen fonlardaki ödeme sürecinde belirleyici unsur, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi olacak. SPK'nın son düzenlemesiyle tasfiye için öngörülen azami süre 6 aya çıkarılmış olsa da Kurul, bunun tasfiyenin mutlaka 6 ayda tamamlanacağı anlamına gelmediğini özellikle belirtti. Bu nedenle yatırımcı ödemeleri açısından şu aşamada kesin bir tarih verilmiş bulunmuyor.