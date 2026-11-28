Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü? Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu, Adil Koçari diziden ayrıldı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari'nin vurulmasının ardından yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 39. bölümün finalinde İso tarafından vurularak ağır yaralanan Adil'in 40. bölümdeki akıbeti merak konusu oldu. Eleni'nin babasını kurtarmak için ameliyat kararı alması ve mezarlık sahneleri, karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterinin geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İso'nun silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Adil için Eleni'nin verdiği mücadele, 40. bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Adil'in hayatını kaybedip kaybetmediği konusunda merak sürerken Ulaş Tuna Astepe'nin projeye veda edeceği iddiaları da gündeme geldi. Peki, Adil Koçari diziden ayrıldı mı, Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz'de oynamaya devam edecek mi?
TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?
Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin vurulmasının ardından ölüm iddiaları gündeme geldi. Dizinin 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanan 39. bölümünün finalinde İso, Şerif'in kurduğu plan sonucunda Adil'e ateş etti. Kurşunlarla ağır yaralanan Adil, Esme'nin kollarına yığıldı.
40. bölümde ise Adil'in sağlık durumunun kritik olduğu görüldü. Esme'nin yanında yaşam mücadelesi veren Adil'in hayatta kalması Eleni'nin gerçekleştireceği ameliyata bağlandı. Bu nedenle karakterin öldüğü yönündeki iddialara rağmen hikâyesinin sona erdiğini doğrulayan kesin bir gelişme bulunmuyor.
ELENİ ADİL'İ KURTARDI MI?
Dizinin 40. bölümünde Eleni, babası Adil'i kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Onu hayatta tutabilmek için daha önce deneyimlemediği zorlu bir ameliyatı gerçekleştirmeyi kabul etti.
Ancak Adil'in hastaneye ulaştırılması konusunda da önemli engeller yaşandı. Fadime'nin hayatının tehlikede olması nedeniyle süreç daha da karmaşık hâle geldi. Oruç, Eleni'ye yardım ederken Cengiz de ameliyathanenin hazırlanmasına destek oldu.
Adil'in yaşam mücadelesi devam ederken Eleni'nin verdiği karar, dizinin takipçileri tarafından yakından takip edildi.
ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ'DEN AYRILIYOR MU?
Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin projeden ayrılacağına ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.
Oyuncunun diziden ayrılacağı yönündeki iddialar, 39. bölümde Adil'in vurulması ve 40. bölüm fragmanında yer alan mezarlık görüntülerinin ardından gündeme geldi. Ancak karakterin ağır yaralanması, oyuncunun diziden ayrıldığı anlamına gelmiyor.
TRT 1 veya yapım ekibi tarafından Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına ilişkin bir veda duyurusu yapılmış değil.
ADİL KOÇARİ DİZİDEN AYRILDI MI?
Adil Koçari'nin diziden ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. 40. bölümde karakterin hayatını kurtarmak için Eleni'nin ameliyat mücadelesi vermesi, Adil'in hikâyesinin henüz tamamlanmadığını gösteren gelişmeler arasında yer alıyor.
Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Koçari karakterinin dizideki geleceğiyle ilgili resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı. İzleyiciler, karakterin sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.
ESME KOÇARİ AİLESİNİN BAŞINA MI GEÇTİ?
Adil'in vurularak ağır yaralanmasının ardından Esme, Koçari ailesinin yönetimini üstlendi. Ailesini ayakta tutmaya çalışan Esme, Şerif'e karşı mücadelesini sürdürdü.
Adil'in yokluğunda sorumluluk almak zorunda kalan Esme'nin vereceği kararlar, dizinin hikâyesinde yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Özellikle Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadele, 40. bölümün önemli konuları arasında yer aldı.
TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümünde Adil'in vurulmasının ardından yaşananlar ön plana çıktı. Şerif'in Fadime'yi kaçırması, İso'nun yaşadığı vicdani sıkıntı ve Eleni'nin babasını kurtarmak için verdiği mücadele bölümün dikkat çeken gelişmeleri oldu.
Eleni, Adil'i hayatta tutabilmek için zorlu bir ameliyatı üstlenirken Oruç ve Cengiz de ona destek verdi. Esme ise Koçari ailesinin başına geçerek Şerif'e karşı mücadele etmeye başladı.
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