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Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterinin geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İso'nun silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Adil için Eleni'nin verdiği mücadele, 40. bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Adil'in hayatını kaybedip kaybetmediği konusunda merak sürerken Ulaş Tuna Astepe'nin projeye veda edeceği iddiaları da gündeme geldi. Peki, Adil Koçari diziden ayrıldı mı, Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz'de oynamaya devam edecek mi?

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin vurulmasının ardından ölüm iddiaları gündeme geldi. Dizinin 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanan 39. bölümünün finalinde İso, Şerif'in kurduğu plan sonucunda Adil'e ateş etti. Kurşunlarla ağır yaralanan Adil, Esme'nin kollarına yığıldı.

40. bölümde ise Adil'in sağlık durumunun kritik olduğu görüldü. Esme'nin yanında yaşam mücadelesi veren Adil'in hayatta kalması Eleni'nin gerçekleştireceği ameliyata bağlandı. Bu nedenle karakterin öldüğü yönündeki iddialara rağmen hikâyesinin sona erdiğini doğrulayan kesin bir gelişme bulunmuyor.