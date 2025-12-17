Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

17 Aralık, tarih boyunca hem Türkiye'de hem de dünyada iz bırakan pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Siyasi gelişmelerden bilim ve teknoloji alanındaki atılımlara, kültürel ve toplumsal dönüm noktalarına kadar uzanan bu olaylar, 17 Aralık'ı takvim yapraklarının ötesine taşıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1273 – Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli düşünürlerinden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Konya'da vefat etti (Şeb-i Arûs).

1903 – Wright Kardeşler, tarihteki ilk motorlu ve kontrollü uçuşu gerçekleştirdi.

1925 – Türkiye'de Şapka ve Kıyafet İnkılabı kapsamında Şapka Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi.

1935 – Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından ilk kadın milletvekilleri TBMM'ye girdi.

1989 – Romanya'da Çavuşesku rejimine karşı protestolar başladı; bu süreç kısa sürede rejimin çöküşüne yol açtı.

2010 – Tunus'ta başlayan protestolar, Arap Baharı sürecinin fitilini ateşleyen gelişmeler arasında yer aldı.

DOĞUMLAR

1778 – Humphry Davy, İngiliz kimyager (elektroliz ve element keşifleriyle tanındı).

1903 – Erskine Caldwell, Amerikalı yazar.

1944 – Bernard Hill, İngiliz oyuncu.

1963 – Brad Pitt, Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı.

ÖLÜMLER