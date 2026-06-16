Takımları karıştıran TRT spikeri kim, Murat Ekrem Çimen görevden alındı mı?

TRT ekranlarında yayınlanan İran- Yeni Zelanda maçında yaşanan anlatım hatası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maç sırasında takımları birkaç dakika boyunca karıştırdığı belirtilen Murat Ekrem Çimen'in görevden alınıp alınmadığı merak konusu oldu. TRT spikeri Murat Ekrem Çimen hakkında ortaya çıkan son gelişmeler ve kurumdan gelen açıklamalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TAKIMLARI KARIŞTIRAN TRT SPİKERİ MURAT EKREM ÇİMEN DÜNYA KUPASI EKİBİNDEN ÇIKARILDI

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan ve 2-2 sona eren İran- Yeni Zelanda karşılaşması, maç sonucundan çok TRT yayınında yaşanan ilginç bir hata nedeniyle gündeme geldi. Karşılaşmayı anlatan deneyimli spiker Murat Ekrem Çimen'in iki takımı dakikalarca birbirine karıştırması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, TRT'den peş peşe açıklamalar geldi.

MAÇIN İLK DAKİKALARINDA DİKKAT ÇEKEN HATA

TRT ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Murat Ekrem Çimen'in karşılaşmanın başlangıç bölümünde İran ve Yeni Zelanda'yı yaklaşık 4 dakika boyunca yanlış şekilde aktardığı görüldü. İran'ın geliştirdiği hücumları Yeni Zelanda atağı olarak anlatan spiker, Yeni Zelanda'nın pozisyonlarını ise İran'ın atağı şeklinde değerlendirdi.

Kısa sürede fark edilen hata, sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu. Çok sayıda futbolsever yaşanan karışıklıkla ilgili paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

TRT'DEN RESMİ ÖZÜR GELDİ

Tepkilerin büyümesinin ardından TRT, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Kurum, yaşanan olayın yayıncılık ilkeleri ve standartları açısından kabul edilemez olduğunu belirterek izleyicilerden özür diledi.

Açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TRT yönetimi, yaşanan olayın ardından gerekli inceleme ve teftiş süreçlerinin başlatıldığını duyurdu. Kurum, olayın tüm yönleriyle değerlendirileceğini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

DÜNYA KUPASI YAYIN EKİBİNDEN ÇIKARILDI

TRT tarafından yapılan açıklamada, inceleme süreci kapsamında Murat Ekrem Çimen'in ABD'de görev yapan Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiği belirtildi. Böylece deneyimli spiker, turnuvanın kalan bölümündeki karşılaşmalarda görev almayacak.

"30 YILLIK DENEYİME RAĞMEN KABUL EDİLEMEZ"

Kurum açıklamasında, spor yayıncılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. TRT, yayın kalitesinden taviz vermeyeceğini ve kurum standartlarına aykırı durumlara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağını ifade etti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Yaşanan olay sonrası sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi olan Murat Ekrem Çimen'in kişisel sosyal medya hesaplarını kapattığı öne sürüldü. Deneyimli spikerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.