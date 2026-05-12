TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026, yeni bölümü öncesinde bir kez daha izleyicilerin gündeminde yer aldı. Son bölümlerde parkurda yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sağlık durumu merak konusu olan Bayhan Gürhan hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle yarışmaya devam edip etmeyeceği konusunda yapılan paylaşımlar sonrası gözler Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına çevrildi. Peki, Survivor Bayhan elendi mi? Bayhan Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Detaylar...

SURVIVOR BAYHAN ELENDİ Mİ?

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri “Survivor Bayhan elendi mi?” sorusu oldu. Yarışmanın yayınlanan fragmanında Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyi toplaması, izleyiciler arasında farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Bayhan’ın yaşadığı sakatlığın ardından bir süre oyunlarda yer almaması, yarışmadan ayrıldığı yönündeki söylentileri artırdı. Ancak şu ana kadar yarışmacının elendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmadaki durumu, doktor raporları ve sağlık kontrollerinin ardından kesinleşecek.

Fragmanda yer alan görüntülerde Acun Ilıcalı’nın Bayhan’a yönelik şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Durumu tam olarak doktorlarımızın analizi üzerine değerlendireyim. İstanbul ile yapılan görüşmeler sonucunda senin Survivor'a devam etme şansın...”

Bu açıklama sonrası gözler yeni bölüme çevrilirken, Bayhan’ın yarışmaya devam edip edemeyeceği konusunda resmi kararın ada konseyinde açıklanacağı belirtildi.

BAYHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor’da yaşanan talihsiz olay sonrası Bayhan’ın burnunda ciddi bir travma oluştuğu öğrenildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yarışmacının tedavisi sürerken, burnundaki kanamanın zaman zaman tekrar ettiği ifade edildi.

Tedavisinin ardından kısa süreliğine adaya dönen Bayhan’ın, sağlık ekibinin kontrolü altında tutulduğu ve doktor raporu beklendiği için oyunlara çıkarılmadığı aktarıldı. Programın son fragmanında yer alan görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Yarışma tarihinde daha önce de sağlık sorunları nedeniyle bazı yarışmacılar doktor kararıyla programa veda etmişti. Bayhan hakkında verilecek kararın da sağlık heyetinin değerlendirmesi doğrultusunda şekilleneceği belirtildi.

BAYHAN SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Bayhan hakkında ortaya atılan “diskalifiye” iddiaları sonrası program izleyicileri resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Ancak şu ana kadar Bayhan’ın Survivor’dan diskalifiye edildiğine dair yapım ekibi ya da Acun Ilıcalı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Programın yayınlanan son fragmanında, Bayhan’ın sağlık durumunun doktor raporlarıyla değerlendirildiği ve İstanbul’daki uzmanlarla görüşmeler yapıldığı ifade edildi. Yarışmacının yarışmaya devam edip edemeyeceğine ilişkin son kararın sağlık değerlendirmelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

Survivor’da sağlık kaynaklı ayrılıklar geçmiş sezonlarda da yaşanırken, bu süreçlerde nihai kararın doktor heyeti tarafından verildiği biliniyor. Bayhan’ın mevcut sağlık durumunun yarışma şartlarına uygun olup olmadığı yapılacak son kontroller sonrası netlik kazanacak.

SURVIVOR BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, Survivor 2026 sezonunda gösterdiği performans ve ada yaşamındaki tavırlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmadaki mücadeleci yapısı ve takım içerisindeki duruşuyla izleyicilerin ilgisini çeken Bayhan, özellikle son haftalarda performansıyla öne çıkan yarışmacılar arasında gösteriliyordu.

Yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği ve yarışmadaki geleceğinin ne olacağı ise Survivor’ın yeni bölümünde netlik kazanacak.