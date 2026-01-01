Sultangazi, Maltepe, Başakşehir okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

İstanbul 2026 yılına kar sürpriziyle girerken, yoğun yağış ve soğuk hava kent genelinde günlük yaşamı etkiledi. İlçelerden gelen tatil haberlerinin ardından bazı bölgelerde okulların durumu araştırılmaya başlandı.

SULTANGAZİ OKULLAR TATİL Mİ?

Sultangazi ilçesi için kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. İstanbul'da kar tatili kararı alınan ilçeler arasında Sultangazi yer almadı. Yetkililer tarafından bu ilçe özelinde okulların tatil edildiğine yönelik herhangi bir duyuru paylaşılmadı.

MALTEPE OKULLAR TATİL Mİ?

Maltepe ilçesinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı. Kar yağışının İstanbul genelinde etkili olmasına rağmen Maltepe için eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir bilgi yer almadı. İlçeyle ilgili tatil kararı duyurusu yapılmadı.

BAŞAKŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Başakşehir ilçesi için de kar tatili kararı bulunmuyor. Açıklanan bilgiler kapsamında Başakşehir, okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer almadı. İlçede eğitime ara verildiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 5 ilçede okullar için tatil kararı alındı. Şile Kaymakamlığı, mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riskine dikkat çekerek 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Şile'nin ardından Sarıyer ve Beykoz'da da okulların tatil edildiği açıklandı. Daha sonra Kağıthane ve Beşiktaş'tan da tatil haberleri geldi. AKOM, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağını, ancak buzlanma ve don olaylarının sabah saatlerine kadar sürebileceğini bildirdi.