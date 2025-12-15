Haberler

Sueda Uluca gözaltına mı alındı? Manifest grubunun sevilen üyelerinden biri olarak dikkat çeken Sueda Uluca, son günlerde gündeme gelen tartışmalı gelişmelerin merkezinde yer alıyor. Peki, Sueda Uluca gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Sueda Uluca neden gözaltına alındı?

Sueda Uluca gözaltına mı alındı? Manifest grubunun sahne performansları ve sosyal medyada konuşulan olaylar sonrası Sueda Uluca ile ilgili merak artmış durumda. Gözaltı iddiaları doğru mu, yoksa sadece spekülasyon mu? Tüm bilinmeyenler ve gelişmeler haberin detaylarında…

SUEDA ULUCA GÖZALTINA MI ALINDI?

Sueda Uluca'ya gözaltı işlemi uygulanmadı. Manifest grubu üyeleri arasında herhangi bir gözaltı kararı söz konusu olmadı.

SUEDA ULUCA'YA HAPİS CEZASI MI VERİLECEK?

Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda Sueda Uluca da diğer grup üyeleriyle birlikte üç ay 22 gün hapis cezası aldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldığı için cezanın infazı ertelendi.

SUEDA ULUCA'YA NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Sueda Uluca, Manifest grubunun konserinde sahne performansları sırasında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlaması kapsamında hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu eylemlerin toplumun ortak edep ve haya duygularını ihlal ettiğini belirtti.

HANGİ MANİFEST ÜYELERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Mahkeme, grup üyeleri Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'ye ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için cezaların infazı şimdilik ertelendi.

