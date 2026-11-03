Stuttgart hangi ülkenin takımı, Stuttgart hangi ligde oynuyor?

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Tam adı VfB Stuttgart olan kulüp, Almanya'nın en köklü futbol kulüplerinden biri. Bundesliga'da birçok kez şampiyonluk yaşayan Stuttgart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. İşte Stuttgart kulübüne dair merak edilenler.

STUTTGART HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Stuttgart, Almanya'nın takımı. Kulüp, Almanya'nın güneybatısında yer alan Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart kentinde bulunuyor. Kulübün tam adı Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893, kısa adıyla VfB Stuttgart.

STUTTGART HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Stuttgart, Almanya'nın en üst futbol ligi Bundesliga'da mücadele ediyor. Kulüp, bu sezon Avrupa'da ise Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.

STUTTGART NE ZAMAN KURULDU?

VfB Stuttgart, 1893 yılında kuruldu. Kulüp, 130 yılı aşkın geçmişiyle Almanya'nın en eski futbol kulüpleri arasında yer alıyor.

STUTTGART'IN STADI NERESİ?

Stuttgart, iç saha maçlarını kentteki MHPArena'da oynuyor. Yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip stadyum, 2006 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da maçlara ev sahipliği yaptı.

STUTTGART KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Stuttgart, Alman futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Kulüp, 5 kez Almanya şampiyonu oldu. Stuttgart, 1950, 1952, 1984, 1992 ve 2007 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp ayrıca Almanya Kupası'nı (DFB-Pokal) da birçok kez kazandı ve son olarak 2025 yılında bu kupayı müzesine götürdü.

STUTTGART'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Stuttgart'ın teknik direktörlüğünü Sebastian Hoeness yapıyor. Alman teknik adam, takımı kısa sürede yeniden Avrupa'nın üst seviyesine taşıyan isim olarak öne çıkıyor.

STUTTGART'TA OYNAYAN TÜRK FUTBOLCULAR

Stuttgart kadrosunda Türk asıllı futbolcular da yer alıyor. Takımın kaptanlarından orta saha oyuncusu Atakan Karazor ve golcü Deniz Undav, Stuttgart'ın Türk kökenli isimleri arasında bulunuyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanıyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

STUTTGART FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞTI MI?

Stuttgart, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. 23 Ekim 2025'te Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.