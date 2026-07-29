Sturm Graz hangi ülkenin takımı, Sturm Graz hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz'ın ardından "Sturm Graz hangi ülkenin takımı?" ve "Sturm Graz hangi ligde oynuyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Avusturya temsilcisinin lig geçmişi, başarıları ve mücadele ettiği organizasyonlar, sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

STURM GRAZ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Sturm Graz, Avusturya'nın Graz şehrinde kurulan köklü bir futbol kulübüdür. 1909 yılında kurulan siyah-beyazlı ekip, Avusturya futbolunun en başarılı takımları arasında yer alıyor. İç saha maçlarını Merkur Arena'da oynayan kulüp, uzun yıllardır Avrupa kupalarında mücadele ediyor.

STURM GRAZ HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Sturm Graz, Avusturya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Avusturya Bundesliga'da mücadele ediyor. Son yıllarda ligin zirvesinde yer alan ekip, elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Kulüp, Avusturya futbolunun güçlü ve istikrarlı ekipleri arasında gösteriliyor.

STURM GRAZ'IN TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Sturm Graz'ın güncel kadro değeri yaklaşık 54 milyon euro seviyesindedir. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Avusturya temsilcisi, Avrupa'nın önemli liglerine futbolcu kazandıran kulüpler arasında yer alıyor.

STURM GRAZ'IN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Sturm Graz, kadrosunda genç ve gelişime açık futbolcuların yanı sıra tecrübeli isimleri de barındırıyor. Takımın iskeletini oluşturan oyuncular, hem Avusturya Bundesliga'da hem de Avrupa kupalarında sergiledikleri performansla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselme hedefi doğrultusunda güçlü rakibini geçerek Devler Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.