Sturm Graz Galatasaray maç yaptı mı, Sturm Graz Galatasaray arasındaki maçlar ve skorlar ne?

Galatasaray ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ın bugüne kadar oynadığı maçlar ve ortaya çıkan skorlar futbol gündeminde öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Sturm Graz karşısında aldığı sonuçları öğrenmek isteyen taraftarlar, iki takımın geçmiş karşılaşmalarını ve maç skorlarını araştırıyor. Peki, Sturm Graz Galatasaray maç yaptı mı, iki takım arasında oynanan maçlar kaç kaç bitti?

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇ YAPTI MI? İŞTE TARİHİ REKABETİN TÜM SKORLARI VE DETAYLARI

Galatasaray ile Avusturya’nın köklü kulüplerinden Sturm Graz, Avrupa kupalarında ve özel hazırlık maçlarında toplamda 6 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk kez 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer alarak unutulmaz mücadelelere imza attı.

Arama motorlarında sıkça araştırılan "Sturm Graz Galatasaray maçı kaç kaç bitti, iki takım arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları nelerdir?" sorularının yanıtları ve tarihi rekabetin tüm detayları haberimizde.

GALATASARAY VE STURM GRAZ DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Evet, Galatasaray ve Sturm Graz resmi müsabakalarda ve özel hazırlık maçlarında daha önce kozlarını paylaştı. İki ekip;

• 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi (2000-2001 Sezonu D Grubu)

• 2 kez UEFA Avrupa Ligi (2009-2010 Sezonu F Grubu)

• 2 kez Özel Hazırlık Maçı (2022 ve 2023 yaz kampları)

olmak üzere toplam 6 müsabakada karşılaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ’NDEKİ RESMİ MAÇ SKORLARI

İki takımın UEFA organizasyonlarında oynadığı 4 resmi maçta Sturm Graz 2 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan resmi maçlar ve alınan skorlar şu şekildedir:

• 20 Eylül 2000 | UEFA Şampiyonlar Ligi: Sturm Graz 3 - 0 Galatasaray

• 7 Kasım 2000 | UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 2 - 2 Sturm Graz

• 1 Ekim 2009 | UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray 1 - 1 Sturm Graz

• 16 Aralık 2009 | UEFA Avrupa Ligi: Sturm Graz 1 - 0 Galatasaray

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN UNUTULMAZ 2-2’LİK MAÇ

İki takım arasındaki en popüler karşılaşma, 7 Kasım 2000 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi grup mücadelesidir.

Son maça çıkılırken gruptan çıkma hesapları oldukça kritik bir hal almıştı. Maçın son dakikalarına 2-2'lik eşitlikle girildiğinde, grubun diğer maçından gelen sonuçla birlikte bu skorun her iki takıma da gruptan çıkmak için yettiği anlaşıldı. Karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncularının riske girmeyip kendi aralarında pas yapması, futbol tarihinin unutulmaz anları arasındaki yerini aldı. Maç 2-2 sona erdi ve hem Sturm Graz hem de Galatasaray bir üst tura yükselmeyi başardı.

ÖZEL HAZIRLIK MAÇLARI VE SKORLARI

Galatasaray, sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarında da Sturm Graz ile iki kez hazırlık maçı oynadı:

• 9 Temmuz 2022: Sturm Graz 2 - 1 Galatasaray

• 18 Temmuz 2023: Sturm Graz 2 - 0 Galatasaray

İKİLİ REKABETİN GENEL İSTATİSTİKLERİ

• Toplam Maç Sayısı: 6 (4 Resmi, 2 Hazırlık)

• Sturm Graz Galibiyeti: 4

• Galatasaray Galibiyeti: 0

• Beraberlik: 2

• Atılan Gol Sayısı: Sturm Graz 11 - 4 Galatasaray