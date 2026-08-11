Sturm Graz Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, FB Avrupa maçı saat kaçta?

Sturm Graz Fenerbahçe maçı, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Liebenau Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin kritik rövanş mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri de merak konusu olurken, sarı-lacivertliler 2-0'lık ilk maç skorunun avantajını kullanarak tur biletini almak istiyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda heyecan devam ederken futbolseverlerin gözü Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, kritik mücadelede Sturm Graz karşısında avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Sturm Graz-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sturm Graz-Fenerbahçe Maçı, 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmek için sahadan istediği sonuçla ayrılmak istiyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati yaklaşırken sarı-lacivertli taraftarlar maçın yayın bilgilerini de araştırıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı S Sport Plus ve TV100 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen yayın platformları üzerinden mücadeleyi canlı takip edebilecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, mücadeleyi internet üzerinden şifreli olarak izleyebilecek. S Sport Plus aboneleri, platform üzerinden karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Sturm Graz-Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanallardan biri olan TV100, farklı platformlar üzerinden izlenebiliyor. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanaldan takip edilebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi, Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur-Arena Stadyumu'nda oynanacak. İki takımın kritik mücadelesine ev sahipliği yapacak statta futbolseverler karşılaşmanın heyecanını yaşayacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yoluna devam etme hedefi doğrultusunda Sturm Graz karşısında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini sürdürmek istiyor. Sturm Graz ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada Fenerbahçe karşısında tur için mücadele edecek.

11'ler: