Stavros Floros bacağı kesildi mi, ampute edildi mi, tekne çarpan Yunanistan Surviror yarışmacısı Stavros Floros öldü mü yaşıyor mu?

Yunanistan Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Stavros Floros’un geçirdiği tekne kazasının ardından sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı. Özellikle “Stavros Floros öldü mü?”, “Bacağı ampute edildi mi?” soruları sosyal medyada gündem olurken, yarışmacının son durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tekne çarpması sonrası hastaneye kaldırılan Floros hakkında detaylar dikkat çekti.

ZIPKINLA BALIK AVLARKEN TEKNE ÇARPTI

Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Stavros Floros’un geçirdiği ağır kaza gündeme oturdu. Dominik Cumhuriyeti’nde çekimler sırasında yaşanan olay sonrası Floros’un sağlık durumuna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Tekne çarpması sonucu ağır yaralanan yarışmacının bir bacağını kaybettiği iddiası Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre kaza, Agios Dominikos açıklarında meydana geldi. Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un çekimlerden arta kalan zamanda zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine hızla müdahale eden yapım ekibinin Floros’a ilk yardımı yaptığı öğrenildi. Ağır yaralanan yarışmacının ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve uzun süre ameliyatta kaldığı aktarıldı.

SURVIVOR YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaza sonrası Survivor yapım ekibi tarafından resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Stavros Floros’un durumunun ciddi ancak stabil olduğu ifade edildi.

Yapım ekibi açıklamasında, “Yarışmacımız hastanede tedavi altında olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi. Ayrıca kazayla ilgili liman yetkilileri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Survivor yayınlarının da bir süreliğine askıya alındığı öne sürüldü.

BABASINDAN YÜREK BURKAN SÖZLER

Stavros Floros’un babası, Yunanistan’da yayınlanan televizyon programına katılarak oğlunun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baba Floros, oğlunun kazada bir bacağını kaybettiğini ve diğer ayağında da ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Yarışmacının olay sırasında çok fazla kan kaybettiğini belirten baba, doktorların hayatta kalmasını mucize olarak değerlendirdiğini ifade etti.

“ŞAMANDIRA KULLANMIYORDU” İDDİALARINI YALANLADI

Kazanın ardından sosyal medyada ortaya atılan “şamandıra kullanmıyordu” iddialarına da yanıt veren baba Floros, oğlunun güvenlik şamandırası kullandığını açıkladı.

Olay anında bölgede başka bir yarışmacının da bulunduğunu söyleyen baba, kazanın nasıl gerçekleştiğinin detaylı şekilde araştırıldığını belirtti.

YUNANİSTAN’DA GÜNDEM OLDU

Stavros Floros’un geçirdiği kaza Yunanistan’da büyük üzüntü yarattı. Survivor izleyicileri sosyal medyada yarışmacıya destek mesajları paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Floros’un tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi.