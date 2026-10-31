Stanimir Stoilov kimdir? Göztepe'nin hocası Stoilov Fenerbahçe'de oynadı mı?

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Göztepe'nin Kadıköy'deki 2-1'lik galibiyetinde kulübede oturan Stanimir Stoilov, bu sahaya ilk kez rakip olarak gelmedi: Bulgar teknik direktör, otuz üç yıl önce, 1992-93 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe, 31 Ekim 2026'daki maçın ilk yarısını Matteo Guendouzi'nin golüyle önde kapattı. Sonrası Göztepe'nindi. Sinclair Armstrong ve Andre Henrique son 15 dakikada attıkları gollerle skoru çevirdi, İzmir ekibi de puanını 15'e çıkardı.

STANIMIR STOILOV FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de bir sezon oynadı. Levski Sofya'dan gelen Bulgar futbolcu 1992-93 sezonunu sarı-lacivertli formayla geçirdi, sonra ülkesine dönüp CSKA Sofya'ya imza attı.

STANIMIR STOILOV KİMDİR?

Stanimir Stoilov, 2023'ten beri Göztepe'yi çalıştıran Bulgar teknik direktör. Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Levski Sofya'da geçirdi ve bu kulüpte üç ayrı dönemde forma giydi; Bulgaristan Milli Takımı'nda da 1992-2000 arasında 14 maça çıkıp 3 gol attı.

Kupaları ise teknik direktörken geldi. Bulgaristan'da 2 lig şampiyonluğu, 4 kupa ve 2 Süper Kupa kazanan Stoilov, Kazakistan'da Astana ile 4 kez lig şampiyonu oldu ve 1 kupa aldı. Bulgaristan ve Kazakistan milli takımlarını da çalıştırdı.

STANIMIR STOILOV KAÇ YAŞINDA?

Stanimir Stoilov 59 yaşında. 13 Şubat 1967'de doğdu.

STANIMIR STOILOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Stanimir Stoilov kariyerine 1987'de Haskovo'da başladı. Üç yıl sonra Levski Sofya'ya geçti; ardından sırasıyla Fenerbahçe, CSKA Sofya, yeniden Levski Sofya, Portekiz'in Campomaiorense takımı ve Slavia Sofya'da oynadı. Son durağı yine Levski Sofya oldu. Futbolu 2003'te orada bıraktı.

STANIMIR STOILOV HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Stanimir Stoilov teknik direktörlüğe 2004'te Levski Sofya'da başladı ve takımın başında 2008'e kadar kaldı, bu arada 2007'de kısa bir süre Bulgaristan Milli Takımı'nı da yönetti. Sonraki duraklar Litex Loveç (2008-2009), Bulgaristan Milli Takımı (2009-2010), Kıbrıs'tan Anorthosis (2010-2011) ve Botev Plovdiv (2013-2014) oldu.

2014'te Kazakistan'a, Astana'ya gitti. Orada kulüpten sonra milli takımın başına geçti. 2021-2023 arasında da ilk kulübü Levski Sofya'yı yeniden çalıştırdı.

STANIMIR STOILOV GÖZTEPE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Stanimir Stoilov, Göztepe'nin başına 2023-24 sezonunun 13. haftasında geçti. Takım o sırada 1. Lig'de lider Eyüpspor'un 10 puan gerisindeydi ama sezonu Süper Lig'e çıkarak bitirdi. Bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar geldi.

Mayıs 2026'ya kadar Göztepe'nin başında çıktığı 99 resmi maçta 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi aldı. Süper Lig'deki yüzde 38,2'lik galibiyet oranı, kulübü bu ligde en çok çalıştıran beş teknik direktör arasında en yükseği. Göztepe, sözleşmesini 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzattı.