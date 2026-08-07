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SON SEÇİM ANKETİ: AK Parti, CHP, MHP ve Yeni Parti ne kadar oy alıyor?

SON SEÇİM ANKETİ: AK Parti, CHP, MHP ve Yeni Parti ne kadar oy alıyor?
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Seçmenin nabzını tutan son seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı. SONAR Araştırma'nın yayımladığı sonuçlara göre, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından Yeni Parti ilk sırada yer alırken, AK Parti ikinci sıraya yerleşti. Peki son seçim anketine göre AK Parti, CHP ve Yeni Parti ne kadar oy alıyor? Detaylar haberimizde.

ONAR Araştırma tarafından paylaşılan son seçim anketi sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda hazırlanan araştırmada, kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ve dağıtıldıktan sonraki oy oranları ayrı ayrı paylaşıldı. Araştırmada ayrıca cumhurbaşkanlığı tercihleri ile seçmenin kararsızlık eğilimine ilişkin veriler de yer aldı.

SON SEÇİM ANKETİ

SONAR Araştırma'nın yayımladığı kamuoyu araştırması, seçmen tercihlerini farklı başlıklar altında ortaya koydu. Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmada, kararsız seçmenler dağıtılmadan önceki tablo ile kararsızların dağıtılmasının ardından oluşan oy oranları ayrı ayrı değerlendirildi. Açıklanan verilere göre, özellikle Yeni Parti'nin ulaştığı oy oranı dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı.

Araştırmada ayrıca seçmenlerin cumhurbaşkanlığı tercihleri ile kararsız seçmenlerin dağılımına ilişkin istatistikler de kamuoyuyla paylaşıldı.

AK PARTİ, CHP, MHP VE YENİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

SONAR Araştırma'nın açıkladığı sonuçlara göre kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra siyasi partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

Yeni Parti : %34,3

Ak Parti : %30,2

DEM Parti: %8,5

İYİ Parti: %7,0

MHP: %5,1

CHP: %5,0

Anahtar Parti: %2,6

Zafer Partisi: %2,3

Yeniden Refah Partisi: %1,6

Büyük Birlik Partisi: %1,3

Diğer: %2,1

Araştırmada yer alan verilere göre, kararsız seçmenlerin dağıtılması sonrasında Yeni Parti %34,3 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, AK Parti %30,2 ile ikinci sırada bulundu. CHP ise açıklanan sonuçlarda %5,0 oy oranına sahip olarak listelendi.

KARARSIZ SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın kararsızlar dağıtılmadan önceki ham verileri de paylaşıldı. Buna göre önemli bir seçmen kitlesinin henüz tercih belirtmediği veya sandığa gitmeyi düşünmediği görüldü.

Ham verilere göre oranlar şöyle açıklandı:

Kararsızım: %13,5

Sandığa Gitmem: %7,7

Fikri Yok / Cevap Yok: %5,9

Geçersiz Oy Kullanırım: %2,7

Araştırmada bu veriler, seçmenlerin önemli bir bölümünün henüz kesin tercih oluşturmadığını ortaya koyan istatistikler olarak yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHLERİ DE AÇIKLANDI

Araştırmada katılımcılara ayrıca açık uçlu olarak "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Paylaşılan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı tercih sıralaması şu şekilde oldu:

Recep Tayyip Erdoğan: %27,4

Ekrem İmamoğlu: %11,4

Özgür Özel: %11,0

Mansur Yavaş: %10,2

Selahattin Demirtaş: %6,0

Hakan Fidan: %2,0

Araştırmada yer alan veriler yalnızca ankete katılanların verdiği cevapları yansıtırken, sonuçlar kamuoyuyla açıklanan istatistikler doğrultusunda paylaşıldı. Anket kapsamında yayımlanan bilgilerde, genel seçim tercihleri, kararsız seçmen oranları ve cumhurbaşkanlığı tercihleri ayrı başlıklar halinde kamuoyuna sunuldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNecati Sarıdağ:

Yeni parti 3 adayından biri aday olacak. Diğerleri sayın RTE veya başka bir adayamı oy verecek Tabi ki mansur Başkan aday olursa Ekrem başkana veya özgür özel yerine MANSUR BAŞKANa oyverecek buna göre RTE ile diğerlerini birebir sorun bakalım ne çıkacack . LÜTFEN ALGI YAPMAYIN:

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