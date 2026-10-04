Son Hesaplaşma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Son Hesaplaşma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Son Hesaplaşma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Hesaplaşma filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Hesaplaşma konusu nedir, Son Hesaplaşma oyuncuları kimler ve Son Hesaplaşma özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? SON HESAPLAŞMA OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı aksiyon-gerilim filmi Son Hesaplaşma (Homefront), televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yayının ardından film severler "Son Hesaplaşma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Son Hesaplaşma filmine dair merak edilen tüm detaylar...

SON HESAPLAŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Son Hesaplaşma'nın çekimleri ABD'nin Louisiana eyaletinde, New Orleans'ta gerçekleştirildi. Filmin hikayesi Louisiana'nın küçük ve sakin bir kasabasında geçse de çekimlerin büyük bölümü New Orleans ve çevresinde yapıldı. Ponchatoula, Gretna ve Bridge City gibi bölgelerin de çekim lokasyonları arasında yer aldığı belirtiliyor.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine 1 Ekim 2012'de başlandı. Yapım, ABD'de 27 Kasım 2013'te vizyona girdi.

SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nde (DEA) gizli görev yürüten ajan Phil Broker'ın hikayesini anlatıyor. Bir motosiklet çetesine yönelik operasyonun kötü sonuçlanması ve çete liderinin oğlunun hayatını kaybetmesi üzerine Broker bunalıma girerek mesleğini bırakır.

Geçmişini geride bırakmak isteyen Broker, kızı Maddy'nin güvenliği için küçük ve ıssız bir kasabaya taşınır. Ancak Maddy'nin okulda kendisine sataşan bir çocukla kavga etmesi, Broker'ı bölgedeki meth uyuşturucusu işini yöneten yerel suç lideriyle karşı karşıya getirir. Geçmişteki motosiklet çetesinin de olaylara dahil olmasıyla durum içinden çıkılmaz bir hal alır ve Broker'ın tek amacı kızını korumak olur.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood'un tanınmış isimleri yer alıyor:

Jason Statham – Phil Broker

James Franco – Morgan "Gator" Bodine

Winona Ryder – Sheryl Marie Mott

Kate Bosworth – Cassie Bodine Klum

Chuck Zito – Danny "T" Turrie

Frank Grillo – Cyrus Hanks

Rachelle Lefevre – Susan Hetch

Clancy Brown – Şerif Keith Rodrigue

Izabela Vidovic – Maddy Broker

SENARYO SYLVESTER STALLONE İMZASI TAŞIYOR

Son Hesaplaşma'nın yönetmen koltuğunda Gary Fleder oturuyor. Film, Chuck Logan'ın aynı adlı romanından uyarlandı ve senaryosu Sylvester Stallone tarafından yazıldı. Stallone, filmin yapımcıları arasında da yer alıyor.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Aksiyon ve gerilim türündeki film yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. Yapımın dağıtımını Open Road Films üstlendi.

SON HESAPLAŞMA GİŞEDE NE KADAR KAZANDI?

New Orleans çevresinde çekilen film, dünya genelinde yaklaşık 43 milyon dolar hasılat elde etti.