Haberler

Son Hesaplaşma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Son Hesaplaşma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Son Hesaplaşma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Son Hesaplaşma filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Hesaplaşma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Hesaplaşma konusu, özeti ve Son Hesaplaşma oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Hesaplaşma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Hesaplaşma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Hesaplaşma filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Hesaplaşma konusu nedir, Son Hesaplaşma oyuncuları kimler ve Son Hesaplaşma özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? SON HESAPLAŞMA OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı aksiyon-gerilim filmi Son Hesaplaşma (Homefront), televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yayının ardından film severler "Son Hesaplaşma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Son Hesaplaşma filmine dair merak edilen tüm detaylar...

SON HESAPLAŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Son Hesaplaşma'nın çekimleri ABD'nin Louisiana eyaletinde, New Orleans'ta gerçekleştirildi. Filmin hikayesi Louisiana'nın küçük ve sakin bir kasabasında geçse de çekimlerin büyük bölümü New Orleans ve çevresinde yapıldı. Ponchatoula, Gretna ve Bridge City gibi bölgelerin de çekim lokasyonları arasında yer aldığı belirtiliyor.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine 1 Ekim 2012'de başlandı. Yapım, ABD'de 27 Kasım 2013'te vizyona girdi.

SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nde (DEA) gizli görev yürüten ajan Phil Broker'ın hikayesini anlatıyor. Bir motosiklet çetesine yönelik operasyonun kötü sonuçlanması ve çete liderinin oğlunun hayatını kaybetmesi üzerine Broker bunalıma girerek mesleğini bırakır.

Geçmişini geride bırakmak isteyen Broker, kızı Maddy'nin güvenliği için küçük ve ıssız bir kasabaya taşınır. Ancak Maddy'nin okulda kendisine sataşan bir çocukla kavga etmesi, Broker'ı bölgedeki meth uyuşturucusu işini yöneten yerel suç lideriyle karşı karşıya getirir. Geçmişteki motosiklet çetesinin de olaylara dahil olmasıyla durum içinden çıkılmaz bir hal alır ve Broker'ın tek amacı kızını korumak olur.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood'un tanınmış isimleri yer alıyor:

Jason Statham – Phil Broker

James Franco – Morgan "Gator" Bodine

Winona Ryder – Sheryl Marie Mott

Kate Bosworth – Cassie Bodine Klum

Chuck Zito – Danny "T" Turrie

Frank Grillo – Cyrus Hanks

Rachelle Lefevre – Susan Hetch

Clancy Brown – Şerif Keith Rodrigue

Izabela Vidovic – Maddy Broker

SENARYO SYLVESTER STALLONE İMZASI TAŞIYOR

Son Hesaplaşma'nın yönetmen koltuğunda Gary Fleder oturuyor. Film, Chuck Logan'ın aynı adlı romanından uyarlandı ve senaryosu Sylvester Stallone tarafından yazıldı. Stallone, filmin yapımcıları arasında da yer alıyor.

SON HESAPLAŞMA FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Aksiyon ve gerilim türündeki film yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. Yapımın dağıtımını Open Road Films üstlendi.

SON HESAPLAŞMA GİŞEDE NE KADAR KAZANDI?

New Orleans çevresinde çekilen film, dünya genelinde yaklaşık 43 milyon dolar hasılat elde etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında

Türkiye'nin konuştuğu olayda anne için harekete geçildi
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu

Görüntüler deprem esnasında çekildi
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada

Yargıda rüşvet çarkı siyasete uzandı! İYİ Partili vekil de dosyada
24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından 'deprem fırtınası' uyarısı

Uzmanlar aynı noktaya dikkat çekti, uyarıları korkuttu
TFF'den olağanüstü toplantı kararı

TFF olağanüstü toplanıyor!
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı