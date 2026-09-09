Haberler

SON DEPREMLER! 9 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 9 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 Eylül 2026 Çarşamba günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, vatandaşların deprem gündemini yeniden hareketlendirdi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel verileri araştırmaya başladı. Peki, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü deprem mi oldu, kaç büyüklüğündeydi?

Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından gözler, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerinde yer alan kayıtlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saati merak ediliyor. İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri takip etmeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda tespit edilen depremler güncel olarak paylaşılırken, kayıtlarda sarsıntının gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere yer veriliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli'nin Son Depremler listesini kontrol ederek bölgelerinde deprem olup olmadığını araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar, AFAD'ın resmi verileri üzerinden meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatini öğrenebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik düzenli olarak takip edilirken, hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından AFAD kayıtları da yakından inceleniyor.

9 EYLÜL 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

9 Eylül 2026 Çarşamba günü hissedildiği belirtilen sarsıntılar sonrasında "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine yöneldi. Meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saati yetkili kurumların yayımladığı Son Depremler listelerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Birine eleştiri birine beğeni var! Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

Acun çıldırdı! Verdiği sözü paylaşan paylaşana
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü düştü! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alamayacaklar! İşte nedeni
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...