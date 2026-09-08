Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çorum'da bir çiftin tıraş için bulduğu sıra dışı çözüm dikkat çekti. Evin banyosu tıraş sonrası kirlenmesin diye eşini çocuk parkına götüren kadın, burada saç kesme makinesiyle kocasını tıraş etti.

ÇOCUK PARKINI BERBER SALONUNA ÇEVİRDİLER

Olayda kadın, parkta bir bankta oturan eşinin saçlarını tıraş makinesiyle kesmeye başladı. Çift, böylece tıraş sırasında dökülen saçların evin banyosunu kirletmesinin önüne geçmek istedi.

PARKTA TIRAŞ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çocukların oyun oynadığı parkta gerçekleştirilen tıraş, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kadının eşini açık havada tıraş ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com