SON DEPREMLER! 9 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Kısa süreli titreşimin ardından İstanbul'da pek çok vatandaş, durumu netleştirmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son dakika verilerine yöneldi. Her iki kurumun da merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaşmasıyla birlikte, hissedilen sarsıntının olası kaynağı da yavaş yavaş ortaya çıktı. Konuya ilişkin güncel bilgiler ve uzman değerlendirmeleri haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler, en küçük mikro hareketleri bile saniyeler içinde kaydedip analiz ederek kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm sistemleri sayesinde tespit edilen titreşimler ayrıntılı biçimde raporlanırken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranı vatandaşların hızlı ve güvenilir bilgiye anında erişmesini sağlıyor. Bu veriler, sismologlar ve uzmanlar için de kritik bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayınladığı deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi önemli teknik detayları kullanıcıya kapsamlı bir şekilde sunuyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada dolaşan teyitsiz iddialara itibar etmeden, tamamen resmi veriler üzerinden güncel durumu takip edebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca süren bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

9 ARALIK 2025 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

9 Aralık 2025 Salı sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hafif bir titreşim hissedildiğine dair paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu. Peş peşe gelen yorumlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sabah saatlerinin en çok konuşulan başlıklarından biri hâline getirdi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, durumun kaynağını öğrenebilmek için hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son verilere yöneldi. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesinin ardından hissedilen hareketliliğin nedeni de daha net anlaşılmaya başladı. Yetkililer, her zamanki gibi yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" ekranları, İstanbul'da ve Türkiye genelindeki sismik hareketlilikleri doğru ve güvenilir şekilde takip etmek isteyenler için temel başvuru kaynakları olmayı sürdürüyor.