SON DEPREMLER! 6 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

6 Ocak'ta hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Kısa süreli paniğe neden olan hareketlilik sonrası vatandaşlar "deprem saat kaçta oldu, büyüklüğü ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Arama motorlarında artan sorgular dikkat çekerken, yaşanan durumun netleşmesi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin resmî açıklamalar geldikçe detaylar haberin devamında yer alacak.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Ocak Salı itibarıyla Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 6 Ocak Salı tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Bu sayede sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilerin oluşturabileceği panik ortamının önüne geçilmesi hedefleniyor.

6 OCAK 2026 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

6 Ocak Salı günü günün ilk saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, kent genelinde "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini ifade eden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.