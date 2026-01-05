SON DEPREMLER! 5 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

5 Ocak sabahı hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, İstanbul'da deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar "Deprem ne zaman oldu? Büyüklüğü kaç?" sorularının yanıtını ararken, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun bir araştırma trafiği oluştu. Kesin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle netlik kazanacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Ocak Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Yurt genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı, mikro ölçekli titreşimleri ayrıntılı raporlar hâline getiriyor. Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları, vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de önemli bir referans kaynağı olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 5 Ocak Pazartesi tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair bilgiler ayrıntılı olarak yer alıyor. Yılın her günü, 7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış iddiaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

5 OCAK 2026 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli sarsıntılar hissedildiği yönündeki paylaşımlar vatandaşların dikkatini çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanların dile getirdiği hafif titreşimler, kent genelinde yeniden "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerini yakından takip ediyor. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.