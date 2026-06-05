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SON DEPREMLER! 5 Haziran deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 5 Haziran deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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5 Haziran'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Sosyal medya platformlarında yapılan çok sayıda paylaşımın ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verilerine çevrildi. Peki, 5 Haziran'da deprem mi oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?

5 Haziran günü hissedildiği belirtilen sarsıntılar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte kısa sürede gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Birçok vatandaş yaşadığı hareketliliği aktarırken, sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Son gelişmelerin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 5 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki gözlem ağlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, son depremlere ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli'nin yayımladığı güncel veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 5 Haziran 2026 tarihine ait güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgilerin yer aldığı kayıtlar sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin detayları anlık olarak takip edebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izleniyor.

5 HAZİRAN 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Haziran 2026 tarihinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede kamuoyunun gündemine taşındı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş son deprem verilerini incelemeye ve yaşanan hareketliliğin kaynağını araştırmaya başladı.

Hissedilen sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı merak edilirken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel kayıtlara çevrildi. Merkez üssü, büyüklüğü ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylar araştırılırken, vatandaşlar son depremler listelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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