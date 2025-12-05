SON DEPREMLER! 5 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Kısa süreli hissedilen bu titreşimin ardından vatandaşların odağı hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere kaydı. İki kurumun da merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik bilgileri güncellemesiyle, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin tablo daha da netleşti. Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen gelişmiş sensörler sayesinde, mikro düzeydeki en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyete sahip ölçüm teknolojileri, kaydedilen titreşimlerin ayrıntılı biçimde raporlanmasını sağlarken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasına imkân tanıyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanlar için de önemli bir referans niteliğinde.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi teknik bilgileri ayrıntılı şekilde içeriyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan ancak doğruluğu belirsiz iddialara itibar etmeden, en güvenilir ve resmî verilere doğrudan erişebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca yürüttüğü bilgilendirme ve güncelleme çalışmaları ise deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

5 ARALIK 2025 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Aralık 2025 Cuma sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hafif bir sarsıntı hissedildiğine yönelik paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ardı ardına gelen yorumlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sabahın dikkat çeken başlıklarından biri hâline getirdi.

Bu kısa süreli hissiyatın ardından vatandaşların odağı hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmî verilere çevrildi. Kurumlar, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini güncelleyerek kamuoyunun doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağladı. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellediği "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki yer hareketliliğini takip etmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.