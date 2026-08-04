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SON DEPREMLER! 4 Ağustos deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 4 Ağustos deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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4 Ağustos 2026 Salı günü hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede merak konusu oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son deprem verilerine çevrildi. Peki, 4 Ağustos 2026 Salı günü deprem mi oldu, nerede meydana geldi ve kaç büyüklüğündeydi?

4 Ağustos 2026 Salı günü bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündem oldu. Çok sayıda vatandaş hissettikleri hareketliliği paylaşırken, yaşanan sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Gelişmelerin ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son deprem kayıtlarını incelemeye yöneldi. İşte son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 4 Ağustos 2026 Salı günü Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken; büyüklük, merkez üssü, derinlik ve gerçekleşme saati gibi bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel son depremler listesini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 4 Ağustos 2026 Salı tarihine ait güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara anlık olarak ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.

4 AĞUSTOS 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

4 Ağustos 2026 Salı günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini kontrol etmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin resmi bilgiler, yetkili kurumların paylaştığı son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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