SON DEPREMLER! 30 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

30 Ocak sabahı farklı bölgelerde hissedilen ani sallantılar, vatandaşlarda kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, sarsıntının deprem olup olmadığı, zamanı ve büyüklüğünü merak konusu haline getirdi. Tüm gözler resmi açıklamalara çevrilirken, detaylar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Ocak 2026 Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Yurt çapında yaygınlaştırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları, vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunmaya devam ediyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 30 Ocak 2026 tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

30 OCAK 2026 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

30 Ocak Cuma sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini vurgulayarak, yalnızca güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini hatırlattı.