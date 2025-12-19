SON DEPREMLER! 19 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün boyunca artan "sarsıntı hissedildi" paylaşımları, deprem endişesini bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelinde kaydedilen son sismik hareketlilikle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerine yöneldi. Olası bir depremin zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmî açıklamalar merakla bekleniyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Aralık Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yerleştirilen yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 19 Aralık Cuma tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Bu sayede sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

19 ARALIK 2025 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

19 Aralık 2025 Cuma sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 19 Aralık Cuma günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.