SON DEPREMLER! 16 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

16 Şubat'ta kaydedilen sismik hareketlilik, deprem endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Gün içerisinde bazı bölgelerde hissedildiği ifade edilen sarsıntılar, vatandaşların dikkatini resmi açıklamalara çevirmesine neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel deprem verilerine ve yetkili kurumlardan gelecek bilgilere odaklandı. Konuya dair son durum ve öne çıkan ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde mikro ölçekli ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 16 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî açıklamaları esas alması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

16 ŞUBAT 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

16 Şubat günü bazı bölgelerde hissedildiği bildirilen ani sarsıntılar, kısa süreli bir endişeye yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirtenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların esas alınması çağrısında bulundu.