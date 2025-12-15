SON DEPREMLER! 15 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Günün ilk saatlerinde çeşitli bölgelerden gelen "sarsıntı oldu" paylaşımları, kamuoyunda deprem endişesini yeniden artırdı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelindeki son sismik hareketliliği öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerini incelemeye başladı. Olası bir sarsıntının zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmî açıklamalar yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Aralık Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı ile kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 15 Aralık Pazartesi tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı açık ve detaylı biçimde yer alıyor. Yıl boyunca 7 gün 24 saat sürdürülen izleme çalışmalarıyla doğrulanan veriler kamuoyuna sunulurken, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Böylece sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz iddiaların etkisi azaltılıyor.

15 ARALIK 2025 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

15 Aralık 2025 Pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "hafif bir sarsıntı hissettik" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği kısa süreli titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî verilerini yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 15 Aralık Pazartesi günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.