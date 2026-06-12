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SON DEPREMLER! 12 Haziran deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 12 Haziran deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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12 Haziran'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede merak ve endişeye neden oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem verilerine çevrildi. Peki, 12 Haziran'da deprem mi oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?

12 Haziran günü hissedildiği belirtilen sarsıntılar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda vatandaş yaşadığı hareketliliği aktarırken, sarsıntının depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Gelişmelerin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtlarını incelemeye yöneldi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 12 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, son depremlere ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli'nin paylaştığı güncel kayıtlar yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 12 Haziran 2026 tarihine ait güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgilerin yer aldığı kayıtlar sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin detaylara anlık olarak ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli şekilde takip ediliyor.

12 HAZİRAN 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Haziran 2026 tarihinde bazı bölgelerde hissedildiği ifade edilen sarsıntılar, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş son deprem verilerini kontrol etmeye ve yaşanan hareketliliğin kaynağını araştırmaya başladı.

Hissedilen sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı merak edilirken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel kayıtlara çevrildi. Merkez üssü, büyüklüğü ve etkilediği bölgelerle ilgili ayrıntılar araştırılırken, vatandaşlar son depremler listelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSezgi Soyadım:

valla bu ne garip bir şey yani bizim ülkede böyle bi sarsıntı olduğunda hemen sokağa çıkıyo herkes ama avrupa da böyle bişey olsa daha da sessiz duruyolar sanki

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Haber YorumlarıCeyhan Kartal:

hayvanlar bu sarsıntıdan çok daha önce hissediyo bunları ne yazık ki kimse dinlemiyo

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Haber YorumlarıŞerafettin Demirhan:

bu sarsıntının arkasında bi reklam kampanyası var mı merak ettim çünkü sosyal medyada bu kadar hızlı yayılması garip geldi bana biri bi şeyler pazarlıyo herhalde

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