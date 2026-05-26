SİYASİ LİDERLERİN BAYRAM PROGRAMI: Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nda nerede olacak, kimlerle bayramlaşacaklar?

Türkiye, Kurban Bayramı’na girerken siyasi liderlerin nerede olacakları ve kimlerle bayramlaşacakları merak konusu oldu. Parti genel başkanları ve devlet erkânının bayram programları netleşirken, liderlerin büyük çoğunluğunun İstanbul ve Ankara hattında yoğunlaştığı görülüyor. Resmi açıklamalar ve parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, siyasi liderler hem aileleriyle vakit geçirecek hem de partilerinin geleneksel bayramlaşma programlarında yer alacak. Peki, Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nda nerede olacak, kimlerle bayramlaşacaklar? Detaylar...

Bayram sürecinde özellikle parti genel merkezlerinde düzenlenecek toplu bayramlaşma törenleri dikkat çekerken, bazı liderlerin memleketlerinde ya da farklı şehirlerde bulunacağı da bildirildi. Kurban Bayramı’nın siyasi takvim açısından en yoğun dönemlerinden biri olması nedeniyle liderlerin programları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kurban Bayramı 2025 sürecinde siyasi liderlerin nerede olacağı ve kimlerle bayramlaşacağına ilişkin programlar netleşti. Cumhurbaşkanı'ndan muhalefet liderlerine kadar birçok ismin bayram planı belli oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirecek. Bayram süresince ailesiyle bir arada olması beklenen Erdoğan’ın, devlet protokolü kapsamında yapılabilecek sınırlı temaslarda da bulunabileceği ifade ediliyor. İstanbul’da geçireceği bayramda resmi programların ise düşük yoğunluklu olması öngörülüyor.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul’da karşılayacak isimler arasında yer alıyor. Kurtulmuş’un, bayram boyunca İstanbul’da temaslarını sürdürmesi ve çeşitli protokol görüşmelerinde bulunması bekleniyor.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü CHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak. Geleneksel hale gelen bu buluşmada, parti teşkilatının farklı kademelerinden katılım olması bekleniyor. Bayramlaşma programının Ankara’da yoğun katılımla gerçekleşeceği belirtiliyor.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nı Ankara’da geçirecek liderler arasında bulunuyor. Bahçeli’nin, parti içi bayramlaşma programlarına katılması ve teşkilatla bir araya gelmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara’da geçirecek. Parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programlarında yer alması beklenen Dervişoğlu’nun, teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI TÜLAY HATİMOĞULLARI VE TUNCER BAKIRHAN

Dem Parti Eş Genel Başkanları Kurban Bayramı’nda farklı şehirlerde olacak. Tülay Hatimoğulları Hatay’da bulunurken, Tuncer Bakırhan Ankara’da olacak. Parti kaynaklarına göre her iki isim de bulundukları şehirlerde teşkilatla bayramlaşma programlarına katılacak.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirecek. Davutoğlu’nun bayram süresince hem aile ziyaretleri yapması hem de parti içi temaslarda bulunması bekleniyor.

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kurban Bayramı’nda Ankara’da olması bekleniyor. Babacan’ın parti teşkilatıyla bayramlaşma programına katılacağı ve başkentte çeşitli temaslarda bulunacağı ifade ediliyor.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Kurban Bayramı’nı memleketi Kayseri’de ailesiyle birlikte karşılayacak. Arıkan’ın bayram süresince aile ziyaretleri ve yerel temaslarda bulunacağı belirtiliyor.