Sivas Suşehri kaza SON DAKİKA! Sivas Suşehri kazada kaç ölü kaç yaralı var?

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesiyle kaza meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki, Sivas Suşehri kazada kaç ölü kaç yaralı var? Detaylar...

SİVAS SUŞEHRİ KAZA SON DAKİKA!

Edinilen bilgilere göre Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü, Sivas'tan Suşehri istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve ardından şarampole devrildi. Minibüste toplam 14 yolcunun bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine kaza bölgesine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra hava ambulansı, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede kurtarma, sağlık müdahalesi ve çevre güvenliği çalışmaları gerçekleştirildi.

SİVAS SUŞEHRİ KAZADA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Kazada araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi ağır olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralananlar arasında minibüsün sürücüsü Hayati Aras ile Uğur Gürbüz, Ayşegül Sağlam, İrfan Bedir, Hakan Çalayır, Metin Saraç, Arzu Varoğlu, İslam Varoğlu ve Nebi Kayaalp bulunuyor. Yaralılardan bir kişinin ise ismi henüz öğrenilemedi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazada 14 yolcunun bulunduğu araçta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ağır, 6 kişinin ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere ve il merkezine sevk edilerek tedavi altına alındığı aktarıldı.

KAZA SONRASI EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Valilik açıklamasına göre kaza ihbarının alınmasının ardından olay yerine hava ambulansı, ambulans, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekipler, olay yerine ulaşmasının ardından gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına başladı.

Minibüsün Sivas'tan Suşehri yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptığı ve ardından şarampole devrildiği belirtildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan 10 kişinin sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere ve il merkezine sevk edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında yaralılardan 4'ünün ağır, 6'sının ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde hafif yaralandığı ifade edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan olarak açıklandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sivas Valiliği açıklamasında kazanın ardından gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Kazanın meydana gelişine ilişkin çalışmaların ilgili ekipler tarafından sürdürüldüğü bildirildi.