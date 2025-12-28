Haberler

Sivas okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Sivas'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİVAS VALİLİĞİ)?

Sivas okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Sivas'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİVAS VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Yurt genelinde etkisini giderek artıran kar yağışı ve kuvvetli fırtına, eğitimde aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar için geçici tatil kararları alınırken, meteorolojinin uyarılarının ardından valilikler art arda açıklamalar yaptı. Bu kapsamda 29 Aralık Pazartesi günü bazı şehirlerde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Sivas'ta yaşayan öğrenci ve veliler ise "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kent genelinde bugün etkisini gösteren yoğun kar yağışının yarın da devam etmesi öngörülüyor. Hava koşullarındaki bu olumsuzluk sonrası gözler Sivas Valiliği'nden yapılacak olası açıklamalara çevrildi. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Sivas'ta okullar kapalı olacak mı? İşte son gelişmeler…

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Sivas'ta kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürecek. Soğuk ve yağışlı havanın ardından salı gününden itibaren kentte güneşli ve daha sakin bir hava bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sivas okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Sivas'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – SİVAS VALİLİĞİ)?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı ve düşük sıcaklıklara rağmen, şu ana kadar valilik tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre 29 Aralık Pazartesi günü okullarda eğitimin normal seyrinde devam etmesi öngörülüyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak yapılabilecek yeni duyurular yakından takip ediliyor.

