Sivas okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU



SİVAS'TA DONDURUCU SOĞUK VE KAR ALARMI: SICAKLIK -13 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Sivas'ta hava durumu sert kış koşullarını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde pazartesi akşamından itibaren kar yağışı etkili olacak, salı günü boyunca kar ve hafif kar yağışı aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise eksi derecelerde seyretmesi, hissedilen sıcaklığın yer yer -12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

SAAT SAAT SİVAS HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatleri arasında Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı -1 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece olacak. Nem oranı yüzde 89 seviyesinde seyrederken, rüzgarın saatte 26 km hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Salı günü gece saatlerinde kar yağışı etkisini artıracak.

• 00.00 – 03.00 saatleri arasında sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık -8 derece,

• 03.00 – 06.00 saatleri arasında ise sıcaklık -5 derece, hissedilen sıcaklık -11 derece olacak.

Sabah saatlerinde kar yağışı devam edecek.

• 06.00 – 09.00 arasında sıcaklık -4 derece,

• 09.00 – 12.00 saatleri arasında ise hafif kar yağışı bekleniyor ve sıcaklık -3 derece seviyelerinde seyredecek.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde de kar etkisini sürdürecek.

• 12.00 – 15.00 ve 15.00 – 18.00 saatleri arasında hafif kar yağışı görülecek, sıcaklık -2 ile -5 derece arasında değişecek.

Akşam saatlerinden itibaren yağış sona erecek ancak soğuk etkisini artıracak.

• 18.00 – 21.00 ve 21.00 – 24.00 saatlerinde puslu hava bekleniyor.

• Bu saatlerde sıcaklık -7 ile -8 derece, hissedilen sıcaklık ise -12 dereceye kadar düşecek.

SİVAS'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Sivas'ta önümüzdeki günlerde çok soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıkları çift haneli eksi derecelere kadar inecek.

13 Ocak Salı

Kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

• En düşük sıcaklık -4 derece,

• En yüksek sıcaklık -3 derece olacak.

14 Ocak Çarşamba

Hava parçalı bulutlu.

• Gece sıcaklığı -10 dereceye kadar düşecek,

• Gün içinde sıcaklık -6 derece seviyelerinde kalacak.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu hava etkili olacak.

• En düşük sıcaklık -13 derece,

• En yüksek sıcaklık 0 derece.

16 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu hava devam edecek.

• Sıcaklıklar -5 ile 1 derece arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi

Sivas'ta yeniden kar yağışı bekleniyor.

• En düşük sıcaklık -6 derece,

• En yüksek sıcaklık 2 derece olacak.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, aşırı soğuk, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın -25 dereceye yaklaşabileceği belirtilirken, sürücülerin zincir ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları istendi.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.