Sivas okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Sivas'ta yarın okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas: İç Anadolu'nun Beyaz Örtüsü ve Dondurucu Soğuklar

Sivas, 12-16 Ocak tarihleri arasında kış mevsiminin tüm sertliğini hissedecek. Karasal iklimin en belirgin özelliklerinin yaşanacağı kentte, kar yağışı ve ardından gelecek olan dondurucu ayaz günlük hayatı zorlaştıracak derecede etkili olacak.

12-13 Ocak: Kar Yağışı ve Karla Mücadele 12 Ocak Pazartesi günü Sivas genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı en yüksek 1 derece olurken, gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşecek. 13 Ocak Salı günü kar yağışı şiddetini bir miktar azaltarak aralıklarla devam edecek. Kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetreyi geçmesi beklenirken, yüksek kesimlerde ve köylerde ulaşımın aksayabileceği uyarısı yapılıyor. Belediye ve karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları için teyakkuzda olması gerekiyor.

14 Ocak: Şiddetli Don ve Buzlanma 14 Ocak Çarşamba günü yağışlar kesiliyor ancak asıl soğuk dalgası bu noktada başlıyor. Gökyüzünün açılmasıyla birlikte Sivas haftanın en soğuk gecesini yaşayacak. Gündüz sıcaklığı eksi 2 derecede kalırken, gece saatlerinde termometrelerin eksi 12 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. Bu dondurucu soğuklar nedeniyle su tesisatlarının donması, yolların tamamen buz pistine dönmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması şarttır.

15-16 Ocak: Güneşli Ama Dondurucu Günler Haftanın son iki gününde Sivas'ta güneşli bir gökyüzü görülecek. Ancak güneşin varlığı ısınmaya yetmeyecek. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde gündüz sıcaklıkları en fazla 0 ila 2 dereceye kadar çıkabilecek. Gece sıcaklıkları ise eksi 8 ile eksi 10 derece civarında seyretmeye devam edecek. Kar örtüsünün bu sıcaklıklarda erimesi beklenmiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmak zorunda olanların termal kıyafetler kullanması, araç sahiplerinin antifriz kontrollerini yapmaları önemle duyurulmaktadır.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.