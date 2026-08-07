Şişli'de öldürülen Nilda Müge Şahin kimdir? Katil zanlı Nazir Ilgın kimdir, kaç suç kaydı var?

Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, arkadaşının nöbetçi eczaneden ilaç almasını beklediği sırada eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Soruşturmada, Şahin'in olaydan 9 gün önce Ilgın hakkında şikayetçi olduğu, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve uzaklaştırma kararının olaydan 3 gün önce kendisine tebliğ edildiği ortaya çıktı. Olaya dair detaylar haberimizde.

SIRTINA VE GÖĞSÜNE KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, 5 Ağustos saat 00.45 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan ikili daha sonra ilaç almak amacıyla nöbetçi eczaneye geldi.

Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç aldığı sırada genç kadın dışarıda beklemeye başladı. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosikletle gelen Nazir Ilgın, Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelinin ateş ettiği kurşunlardan 2'si Şahin'in sırtına, 2'si ise göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nilda Müge Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİYE BENZEYEN BİR KİŞİYİ GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

Cinayete tanık olarak ifade veren Şahin'in arkadaşı, olaydan önce gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak gördükleri kişinin gerçekten Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını söyledi.

Tanık ifadesinde, hastaneden ayrıldıktan sonra nöbetçi eczaneye gittiklerini ve Nilda Müge Şahin'in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yapılan incelemede Nilda Müge Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Ilgın'a kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince tebliğ edildiği, buna rağmen 3 gün sonra eski sevgilisine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi.

6 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 kez "Kasten yaralama", 1 kez "Hakaret ve tehdit" ile 2 kez "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun" kapsamında olmak üzere toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

14 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ

Soruşturma kapsamında Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.

İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesindeki inceleme sürecinin devam ettiği, dosyanın henüz kesinleşmediği ve bu süreçte şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.