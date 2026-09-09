Singo neden yok, Singo Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu? Singo Sporting maçında oynayacak mı?

Sporting Lizbon- Galatasaray maçı öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konuların başında “Singo neden yok?”, “Singo sakat mı, cezalı mı?” ve “Singo Sporting maçında oynayacak mı?” soruları geliyor. Galatasaray’ın açıkladığı kamp kadrosunda yer almayan Wilfried Singo’nun sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

OSİMHEN SAKAT MI, LEMİNA VE SİNGO NEDEN YOK, CEZALI MI?

Galatasaray’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde maç kadrosunda yer almayan futbolcular gündem oldu. Özellikle Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo’nun neden kadroda olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen ve Lemina’nın sakatlıkları nedeniyle tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Singo’nun durumuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor.

OSİMHEN NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Yapılan MR ve ileri tetkiklerin ardından Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi. Galatasaray, yıldız futbolcunun tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

Bu nedenle Osimhen’in Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli hücum oyuncusunun yokluğunda karşılaşmaya farklı bir hücum planıyla çıkacak.

LEMİNA NEDEN YOK?

Galatasaray’da Sporting Lizbon maçı öncesinde kadroda bulunmayan bir diğer isim Mario Lemina oldu. Gabonlu futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi.

Lemina’nın da sakatlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü belirtilirken, deneyimli orta sahanın Sporting Lizbon karşısında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray teknik heyeti, Lemina’nın yokluğunda orta sahada görev yapacak isim üzerinde tercih yapacak.

SİNGO SAKAT MI, CEZALI MI?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği konuların başında Wilfried Singo’nun Sporting Lizbon maçında neden kadroda olmadığı geliyor. Fildişi Sahilli futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği, maç kadrosunun açıklanmasıyla birlikte netlik kazanıyor.

Singo’nun durumuna ilişkin resmi açıklamalar doğrultusunda değerlendirme yapılırken, futbolcunun kadroda bulunmaması halinde bunun nedeninin sakatlık, ceza veya teknik tercih olup olmadığı da merak konusu oluyor.

SİNGO SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması öncesinde Singo’nun durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç kadrosunda yer almayan futbolcuların durumuyla ilgili en kesin bilgi, kulübün resmi açıklamaları ve karşılaşma öncesindeki kadro duyurusuyla ortaya çıkıyor.

Galatasaray’da Osimhen ve Lemina’nın sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymemesi beklenirken, Singo’nun karşılaşmada görev alıp almayacağı da kadro durumuna göre kesinleşiyor.

SİNGO SAKAT MI, NEDEN YOK?

Galatasaray’da Sporting Lizbon maçı öncesinde Wilfried Singo’nun neden kadroda yer almadığı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımda yapılan kontrollerin ardından Singo’nun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği açıklandı. Tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcunun Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

SİNGO CEZALI MI?

Galatasaray taraftarlarının “Singo neden yok, cezalı mı?” sorusunun yanıtı da belli oldu. Tecrübeli futbolcunun Sporting Lizbon maçındaki yokluğunun ceza kaynaklı olmadığı, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda bulunmadığı belirtildi. Singo, sağ uyluğundaki sakatlık nedeniyle tedavi programına alınırken sağlık ekibinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

SİNGO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Wilfried Singo’nun sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalması bekleniyor. Sağ uyluk biceps femoris adale grubundaki hasar ve kanama nedeniyle tedavisi devam eden oyuncunun, milli ara sonrasında takıma dönmesi planlanıyor. Singo’nun iyileşme sürecine vereceği yanıta göre yeniden antrenmanlara başlayacağı ve teknik heyetin kararının ardından maç kadrosuna alınabileceği ifade ediliyor.

SİNGO SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı mücadele öncesinde gözler Singo’nun durumuna çevrilmişti. Sağ uyluğunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edilen futbolcunun tedavisi sürdüğü için Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Singo’nun hedefi ise milli ara sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlayarak yeniden forma giymek.