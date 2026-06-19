Mersin’in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon, kamuoyunun dikkatini Silifke Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut’a çevirdi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye binasında ve çeşitli adreslerde arama gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut kimdir? Mustafa Turgut neden gözaltın alındı? Detaylar...

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TURGUT KİMDİR?

Mustafa Turgut, 1966 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Silifke’de tamamladı. Eğitim hayatındaki başarısının ardından 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Turgut, tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık kariyerine yöneldi. 1992 yılında Ankara Numune Hastanesinde Beyin Cerrahisi ihtisasına başladı.

Uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamlayan Mustafa Turgut, aynı yıl önceki adı Mersin SSK Hastanesi olan, günümüzde ise Mersin Toros Devlet Hastanesi olarak hizmet veren sağlık kurumuna tayin edildi.

Sağlık alanındaki görevleri sırasında Mersin Toros Devlet Hastanesinde 4 yıl boyunca başhekim yardımcılığı görevinde bulundu. Mesleki kariyerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da yer alan Turgut, Mersin Silifkeliler Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden Silifke Belediye Başkan Adayı olması nedeniyle hastanedeki görevinden ayrıldı. Aynı yıl yapılan seçimlerde Silifke Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Turgut, görevine başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Turgut, uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptıktan sonra yerel yönetimlerde görev alan isimler arasında yer aldı.

MUSTAFA TURGUT NEDEN GÖZALTIN ALINDI?

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP’li Silifke Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasında arama çalışmalarına başladı. Belediye personelinin mesai başlangıcında kuruma girişine izin verilmediği öğrenildi.

Operasyon kapsamında yalnızca belediye binasında değil, birçok farklı adreste de arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Çalışmalar sırasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.