Sevdan Bir Ateş dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kurgu mu, uyarlama mı?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, aşk, tutku ve geçmişten gelen sırlarla örülü hikâyesiyle ekranlara geliyor. Hikâye ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın tarafından kaleme alınan dizinin belirli bir gerçek olaydan uyarlandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki, Sevdan Bir Ateş gerçek mi, yaşanmış hikâye mi, kurgu mu, uyarlama mı? İşte merak edilenler.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sevdan Bir Ateş, aşk, aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmaları bir araya getiren sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizide, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla başlayan olaylar, onu yıllardır görmediği Leyla ile karşı karşıya getiriyor.

Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın hayatı, Kerem'in kaçırılmasıyla birlikte tamamen değişiyor. Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 6 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Bu karşılaşma, Mirza'nın hem geçmişiyle hem de ailesiyle yüzleşeceği yeni bir dönemin başlangıcı oluyor.