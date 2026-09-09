Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda düdük çalacak.

MELER'E DEV GÖRE

Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 1. haftasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak kritik karşılaşmada görev alacak. Dev mücadelede Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

PSV ile Shakhtar Donetsk'in karşı karşıya geleceği zorlu müsabaka, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.