Haberler

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV-Shakhtar maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda düdük çalacak. 

MELER'E DEV GÖRE

Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 1. haftasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak kritik karşılaşmada görev alacak. Dev mücadelede Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

PSV ile Shakhtar Donetsk'in karşı karşıya geleceği zorlu müsabaka, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar