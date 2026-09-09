Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması ve yabancı kontenjanı sınırlamaları kapsamında bir ayrılık daha kesinleşti.

BECAO'NUN YENİ DURAĞI RUSYA

Fenerbahçe, sözleşmesi 2028 yılına dek devam eden 30 yaşındaki Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun bir yıllığına Rodina Moskova'ya kiralandığı belirtildi.

MAAŞININ BİR KISMINI RODİNA ÖDEYECEK

Rus basınından Championat'ın haberine göre; Rodina, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Becao'nun yıllık 1.8 milyon Euroluk maaşının 600 bin Euro'sunu karşılayacak. Habere göre; Maaşında kalan 1.2 milyon Euro'luk kısmı Fenerbahçe karşılayacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023/2024 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, tüm kulvarlarda 38 maça çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.