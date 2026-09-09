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İtalyanlar, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini kabullenemedi

İtalyanlar, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini kabullenemedi Haber Videosunu İzle
İtalyanlar, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini kabullenemedi
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Fenerbahçe'nin Roma'nın elinden kaptığı Mason Greenwood, İtalyan basınında gündem olmaya devam ediyor. Greenwood'un kararını eleştiren İtalyan basını, İngiliz oyuncu için "Greenwood bu kararından dolayı pişman olabilir" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, Roma'nın yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood transferini tamamladı.
  • İtalyan basını, Greenwood'un Fenerbahçe'de on maçta dört gol ve iki asist kaydettiğini ancak Beşiktaş derbisindeki yenilgi nedeniyle kararından pişman olabileceğini yazdı.

Süper Lig devi d Fenerbahçe'nin, Serie A ekiplerinden Roma'nın yaz transfer dönemi boyunca ısrarla kadrosuna katmak istediği İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirmesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev maç öncesi İtalyan medyasında geniş yankı uyandırdı. Transfer yarışında oyuncuyu sarı-lacivertlilere kaptıran İtalyanlar, kararı sert ifadelerle eleştirdi.

''PİŞMANLIK''

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Greenwood'un Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı eleme maçlarına damga vurduğunu yazarken Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin Greenwood için "pişmanlık" yaratabileceğini yazdı.

''KESİNLİKLE ÜZÜCÜYDÜ''

Greenwood'un Türkiye'yi seçmesi nedeniyle pişmanlık duyabileceğini belirten İtalyan basını, "İlk seçenek tercih edildi ve İngiliz oyuncu Türkiye'ye uçtu; burada hemen önemli bir etki yarattı: eleme ve lig maçlarında on maçta dört gol ve iki asist kaydetti. Ancak Fenerbahçe, özellikle Türk liginde, son Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyet de dahil olmak üzere, parlak bir başlangıç ??yapamadı. Bu nedenle Greenwood kararından pişman olabilir. Gelmemesi Gasperini için kesinlikle üzücüydü." ifadelerine yer verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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