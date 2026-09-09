Haberler

Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım Haber Videosunu İzle
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+85 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe’nin çok önemli oyuncuları olsa da kendi özelliklerinden ödün vermeyip rakibi zor duruma sokmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli hoca, ''Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde eminim ki çok güçlenecek bir takım. Son maçın skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım'' dedi.

  • Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'nin son maçının skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım olduğunu söyledi.
  • Gasperini, Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin olmamasına rağmen kadronun çok geniş olduğunu ve takımı çok kuvvetli göreceğini belirtti.
  • Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde olmanın kendisi için çok önemli olduğunu ve iki sene önce Atalanta ile, şimdi ise Roma ile katıldığını ifade etti.

İtalyan ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın saat 19.45’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basım toplantısında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. 

''KARŞIMIZDA ÖNEMLİ, GÜÇLÜ TAKIM VAR''

Gasperini, "Tabii ki bu farklı bir maç. Kulüp açısından en önemli maçlardan biri. Tüm hocaların ve oyuncuların katılmak istediği bir maç. Dolayısıyla kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik. Farklı liglerden çok daha iyi kulüplerle karşılaşacağız. Kendi çabalarımıza güvenmeliyiz. Karşımızda çok önemli, güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncular var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Aynı zamanda kendi özelliklerimizle oynamalıyız. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" diye konuştu.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ''

Şampiyonlar Ligi deneyimi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Benim için de gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok önemli. İki sene önce Atalanta ile katılmıştım. Şimdi Roma ile katılıyorum. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Şampiyonlar Ligi gerçekten kendi liglerinden en iyi takımlardan oluşan bir olgu. Çok iyi oyuncular var. Dolayısıyla maç iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. Sonuçlar değişebilir. Önemli bir takımla oynadığınızda maçın içinde kalmalısınız. Kendi özelliklerinizi bilmelisiniz. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışık takımlar. Dolayısıyla savunma yapmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Hem maç sırasında hem de sonraki maçlarda önemli. Bu sene gerçekten çok sayıda oyuncumuz var. Sürekli olarak bu oyuncular oynayabiliyor ve iyi seviyede oynayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

''F.BAHÇE ÇOK DEĞERLİ BİR TAKIM''

Fenerbahçe’nin son oynadığı Beşiktaş derbisini değil her maçını seyrettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece o maçı seyretmedim. Ondan öncekileri de seyrettim. Takımı seyretmeye çalıştım tabii ki. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde eminim ki çok güçlenecek bir takım. Son maçın skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım" sözlerini dile getirdi.

''ASENSIO VE GUENDOUZI OLMASA DA...''

Son olarak Fenerbahçe’de Marco Asensio ve Matteo Guendouzi’nin olmamasının oyun planlarını nasıl şekillendireceği üzerine Gian Piero Gasperini, "Tabii ki çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe’nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen bazı oyuncular olmayabiliyor. Ben sanırım ki Fenerbahçe’yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz bu iki oyuncu olmamasına rağmen" cevabını verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti

Sessiz sedasız Türkiye'yi terk etmişti! Süper Lig devine veda etti
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı

Korkunç kaza kamerada! Medya patronunun durumu ağır
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı