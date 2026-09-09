Haberler

Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış

Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış Haber Videosunu İzle
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan’ın Batum kentinden kalkıp, motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçakta kurtarılan Belçika uyruklu pilot Vlasselaer Werner’in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıktı.

  • Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta Batum'dan kalkan eğitim uçağı denize acil iniş yaptı.
  • Uçaktaki Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer kurtarıldı; Werner'in AB Sayıştayı Kabine Şefi olduğu belirlendi.
  • Kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altına alındıkları açıklandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bugün Batum'dan kalkan bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denize acil iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer, ekipler tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

PİLOT AB SAYIŞTAYI KABİNE ŞEFİYMİŞ

Uçakta kurtarılan Belçika uyruklu pilot Vlasselaer Werner'in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıktı. Arel-Air havacılık kulübü üyesi olan Werner ile beraberindeki aynı uçaktan sağ olarak kurtarılan Christian Peiffer'in, Avrupa'nın farklı ülkelerinden özel pilotların katıldığı Gürcistan'da organize edilen 'Private Pilot Expedition to Georgia 2026' etkinliğine katılıp, bugün dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan, acil iniş yapan uçakta kurtarılan 2 kişinin, hastanedeki tedavilerine ilişkin açıklamada bulundu. Belçika uyruklu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Alişan, "2 Belçika vatandaşı şu an misafirimiz. Acil iniş yapılacağını öğrendiğimiz anda biz de hazırlıklarımızı yapmıştık. Şükürler olsun ıslanmadan diyebileceğimiz şekilde arkadaşlar, ekipler tarafından alınıp, hastanemize ulaştırıldı. Yapılan muayenelerde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Tedbir amaçlı tetkikleri yapıldı. Şu an tedbir amaçlı, gözlem için müşahede altındalar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Seçim tarihi veren Destici, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Seçim tarihi veren Destici, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar