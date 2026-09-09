Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış

Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bugün Batum'dan kalkan bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denize acil iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer, ekipler tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

PİLOT AB SAYIŞTAYI KABİNE ŞEFİYMİŞ

Uçakta kurtarılan Belçika uyruklu pilot Vlasselaer Werner'in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıktı. Arel-Air havacılık kulübü üyesi olan Werner ile beraberindeki aynı uçaktan sağ olarak kurtarılan Christian Peiffer'in, Avrupa'nın farklı ülkelerinden özel pilotların katıldığı Gürcistan'da organize edilen 'Private Pilot Expedition to Georgia 2026' etkinliğine katılıp, bugün dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan, acil iniş yapan uçakta kurtarılan 2 kişinin, hastanedeki tedavilerine ilişkin açıklamada bulundu. Belçika uyruklu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Alişan, "2 Belçika vatandaşı şu an misafirimiz. Acil iniş yapılacağını öğrendiğimiz anda biz de hazırlıklarımızı yapmıştık. Şükürler olsun ıslanmadan diyebileceğimiz şekilde arkadaşlar, ekipler tarafından alınıp, hastanemize ulaştırıldı. Yapılan muayenelerde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Tedbir amaçlı tetkikleri yapıldı. Şu an tedbir amaçlı, gözlem için müşahede altındalar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı