İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Sevda Kurt'un emniyet ve savcılık ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada yer alan beyanlarında Haluk Levent hakkında yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldığı iddiasında bulunan Kurt, para transferleri, borç ilişkileri ve çeşitli dijital yazışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Sevda Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sevda Kurt Haluk Levent olayı nedir? Detaylar...

SEVDA KURT KİMDİR?

Soruşturma dosyasında yer alan ifadesine göre Sevda Kurt, uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı ve burada çalışarak elde ettiği yaklaşık 5 milyon dolarlık birikimini 2017 yılında Türkiye'deki banka hesabına aktardı.

Kurt, ifadesinde Türkiye'ye döndükten sonra ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduğunu ve farklı dernekler aracılığıyla bağış yaptığını anlattı. Ahbap Derneği ile temasının ise Şubat 2022'de sosyal medya üzerinden yapılan bir yardım çağrısını görmesiyle başladığını söyledi.

İfadesine göre yaşlı bir çiftin evinin onarımı için yapılan yardım çağrısına 10 bin lira bağış yapmak istediğini belirten Kurt, daha sonra Ahbap Derneği yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve bu süreçte Haluk Levent ile tanıştığını öne sürdü.

Savcılık dosyasında Sevda Kurt hakkında "suç örgütü kurma veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında işlem yürütüldüğü belirtilirken, Kurt ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin mağdur olduğunu savundu.

Kurt, beyanlarında Ahbap Derneği adına herhangi bir görev üstlenmediğini, dernekle resmi bir bağının bulunmadığını ve yaptığı para transferlerinin kişisel borç ilişkileri kapsamında gerçekleştiğini ileri sürdü.

SEVDA KURT HALUK LEVENT OLAYI NEDİR?

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeye göre Sevda Kurt, Haluk Levent ile tanışmasının ardından zaman içerisinde kendisinden çeşitli tarihlerde borç talep edildiğini iddia etti.

Kurt'un anlatımına göre Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları bulunduğunu ancak geçici finansal sıkıntı yaşadığını belirterek kendisinden borç istedi. Kurt, ifadesinde Haluk Levent'in kendisine, "Türkiye'nin en güvenilir insanı seçildim, bütün ülkenin güvendiği insan aldığı borcu ödemek zorundadır." dediğini öne sürdü.

Dosyadaki beyana göre Kurt, 2022 yılında farklı tarihlerde Emrah Gödeliner'in banka hesabına çeşitli para transferleri gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerin Haluk Levent'in yönlendirmesiyle yapıldığını iddia etti.

İfadesinde, borçların geri ödenmesi konusunda ciddi sorun yaşadığını belirten Kurt, Haluk Levent ile bir protokol imzaladıklarını ancak buna rağmen yaklaşık 160 bin dolarlık alacağının kaldığını ileri sürdü.

Kurt ayrıca Mart 2025'te Haluk Levent'in yeniden kendisine ulaştığını ve önceki borçlarla birlikte yeni bir ödeme talebinde bulunduğunu iddia etti. Eski alacağını tahsil edebilmek amacıyla Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon lira gönderdiğini söyleyen Kurt, buna karşılık Haluk Levent'ten 92 milyon lira tutarında bir senet aldığını ifade etti.

İfadesine göre ödeme günü gelmesine rağmen alacağını tahsil edemediğini öne süren Kurt, daha sonra Haluk Levent'in yeniden para talebinde bulunduğunu iddia etti.

Sevda Kurt, 29 Ekim 2025 tarihinde sabaha karşı telefonla arandığını, Haluk Levent'in hakkında yakalama kararı bulunduğunu söyleyerek 19 milyon 500 bin lira istediğini öne sürdü. Talep edilen tutarın tamamını karşılayamadığını belirten Kurt, 9 milyon 400 bin lirayı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini ifade etti.

Kurt, bu son para transferinin ardından Haluk Levent'e ulaşamadığını ve dolandırıldığını düşündüğünü belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ BELGELER

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda Sevda Kurt'un adresinde Haluk Levent tarafından imzalandığı belirtilen bir borç tutanağı ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu belgede 1 milyon 750 bin doların "Ahbap Derneğinin saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere" Sevda Kurt'tan borç alındığının ve belirlenen tarihte geri ödeneceğinin yazılı olduğu belirtildi.

Ancak Kurt, ifadesinde bu paraları Ahbap Derneğine değil, doğrudan Haluk Levent'e borç verdiğini savundu ve "Ahbap Derneği ile bir ilişik yoktur." ifadesini kullandı.

BANKA HESAPLARI VE MASAK İNCELEMESİ

Soruşturma dosyasında MASAK tarafından hazırlanan inceleme raporlarında farklı kişiler arasında çok sayıda para transferi bulunduğu belirtildi.

Dosyaya göre Sevda Kurt'un Emrah Gödeliner, Müge Sözen Küçük, Yeliz Kaya, Zafer Yay ve Alper Çelik ile çeşitli para hareketleri tespit edildi.

Kurt ise ifadesinde bu transferlerin büyük bölümünün Haluk Levent'e verdiğini öne sürdüğü borçların ödenmesi veya bu borçlarla bağlantılı işlemlerden kaynaklandığını savundu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI VE COIN İDDİALARI

Soruşturma dosyasında Sevda Kurt'a ait olduğu değerlendirilen WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

Yazışmalarda icra takibi başlatılacağı, nitelikli dolandırıcılık suç duyurusunda bulunulacağı ve çeşitli iddiaların dile getirildiği görüldü.

Kurt, bu mesajların kendisine ait olduğunu kabul ederken, yazışmalarda geçen kara para aklama, uyuşturucu ve benzeri bazı ağır iddialara ilişkin somut delile sahip olmadığını ifade etti.

Telefon incelemesinde ayrıca "Nigella" ve daha sonra "HLK/USDT" adını aldığı belirtilen coinlerle ilgili mesaj içeriklerinin de bulunduğu kaydedildi. Kurt ise bunların Haluk Levent hakkında hazırlanan suç duyurusu sürecinin bir parçası olduğunu savundu.

SEVDA KURT'UN AÇIKLAMASI

İfadesinin sonunda Sevda Kurt, uzun yıllar yurt dışında çalışarak kazandığı ve vergisini ödeyerek Türkiye'ye getirdiği parasını yardım amacıyla kullandığını belirtti.

Kurt, Ahbap Derneğinin kamuoyundaki güvenilir imajına inandığını ifade ederek şu beyanı verdi:

"Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldım. Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı."

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka dekontları, para transferleri, dijital yazışmalar, borç belgeleri, senetler ve MASAK raporlarının birlikte incelendiği belirtildi.

Not: Haberde yer verilen tüm iddialar, soruşturma dosyasına yansıyan Sevda Kurt'un ifade ve beyanlarına dayanmaktadır. Soruşturma ve yargı süreci devam etmektedir. Bu aşamada iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.