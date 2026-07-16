Altın yatırımcısını kahreden grafik

Birikimlerini altın olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar ile düğün, nişan veya söz hazırlığı yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde de sert düşüş grafiğini sürdüren altın, yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç liraya geriledi? İşte detaylar...

ALTIN YENİ GÜNE DE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Hafta başından bu yana aşağı yönlü bir grafik çizen kıymetli metal, yeni güne de değer kaybıyla uyandı. Bir önceki günü 6 bin 141 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, düşüş trendini Perşembe gününe de taşıdı.

16 Temmuz Perşembe günü saat 09.45 itibarıyla 6 bin 97 liraya kadar gerileyen gram altın, piyasalardaki hareketliliğin sürdüğünün sinyalini verdi. Aynı saatlerde serbest piyasada:

Çeyrek altın: 10 bin 42 liradan,

Cumhuriyet altını: 40 bin 11 liradan alıcı buldu.

Altının onsu ise küresel piyasalarda 4 bin 29 dolardan işlem gördü.

GÜN ORTASINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Sabah saatlerinde başlayan düşüş dalgası gün içinde de etkisini sürdürdü. Saatler 16.00'yı gösterdiğinde gram altın, 6 bin 20 lira seviyelerine kadar çekilerek adeta dip arayışını sürdürdü. Fiyatlardaki bu ani gerileme, fiziki altın alımı yapmak isteyenler için yeni bir fırsat penceresi aralarken, mevcut yatırımcıları ise "Düşüş devam edecek mi?" sorusuyla baş başa bıraktı.

Altının gün içindeki düşüş grafiği...

"ABD EKONOMİSİNE GÜVEN BOZULMADIKÇA..."

Altın piyasalarındaki bu düşüşü ve küresel dengeleri değerlendiren Prof. Dr. Ata Özkaya, 24 TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özkaya, altının yönünü yeniden yukarı çevirebilmesi için küresel piyasalarda taşların yerinden oynaması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Altının yeniden fırlaması için ABD ekonomisine olan güvenin ve borçlarını çevirebilme algısının bozulması gerekecek. Şimdilik piyasalarda böyle bir durum ve algı kırılması söz konusu değil."