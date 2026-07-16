Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi

Mersin'de vatandaş yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, ani kalp durması vakalarında ilk müdahale için kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED cihazları, ani kalp durmaları vakalarında acil müdahale ekipleri gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkan sunuyor.

Cihaz, hastanın kalp ritmini geri getirebilmek için sesli komutlarla yönlendirme yapabiliyor. Bu sayede ilk yardım eğitimi olmayan kişiler de bu cihazı kullanabiliyor.

Mersin'de de İl Sağlık Müdürlüğünce insan yoğunluğunun olduğu 4 noktaya yerleştirilen OED cihazı, rahatsızlanan kişilere ilk müdahalede etkin rol üstlenecek.

"İnsanların şifayla taburcu olmasına yönelik çok önemli ve ciddi bir cihaz"

İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AA muhabirine, OED cihazlarının Akdeniz ilçesi Ulu Cami Meydanı, Toroslar ilçesi Kuvay-ı Milliye Caddesi, Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Limon Caddesi kesişimine yerleştirildiğini söyledi.

Dünya genelinde ölümlerin yüzde 60'ını kardiyak ölümlerin (kalbin aniden durması) oluşturduğunu dile getiren Ekici, "Kardiyak ölümlerin yüzde 50'si 'şoklanabilir ritim' dediğimiz ölümlerdir. İlk 5 dakika içerisinde şoklandığında bunların sağ kalımları yüzde 50'dir. ASELSAN tarafından üretilen OED cihazlarından 4'ü ilimize tahsis edildi. Bu cihazlar tabii ki 4 taneyle yeterli kalmayacak. İlimizde yaygınlaşacak." dedi.

Ekici, cihazın sesli komut verebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir vatandaşımız, hatta çocuklar bile bu cihazı rahatlıkla kullanabiliyor. İnsanlarımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşaması, hayatta kalması, ilk yapılan müdahaleden sonra sağ kalımın artırılması ve daha sonrasında da insanların şifayla taburcu olmasına yönelik çok önemli ve ciddi bir cihaz. 112'yi arayıp hastanın kalbinin durduğunu beyan ettiğinizde, çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız cihazın yerini telefonda tarif edecekler ve nasıl kullanıldığını anlatacaklar."