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Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

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Bangladeş'te devam eden kızamık salgınında son 24 saatte 8 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 779'a ulaştı. Şüpheli vaka sayısı 115 bini aşarken, hükümet acil aşılama kampanyası başlattı.

Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 8 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 779'a yükseldi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, kızamık belirtileri gösteren 8 çocuğun son 24 saatte hayatını kaybettiği bildirildi.

Bununla birlikte şüpheli kızamık kaynaklı can kaybı 684'e yükselirken laboratuvar tarafından doğrulanan kızamık ölümleri ise 95 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, son 24 saatte 974 yeni şüpheli kızamık vakası bildirildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 115 bin 138'e çıktı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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